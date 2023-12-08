Будет стоять до Рождества: как выбрать елку, чтобы она не осыпалась

На улицах городов уже активно продают елки. С наступлением праздничного сезона, каждый из нас хочет добавить в дом новогоднего настроения. Но как быть уверенными в том, что елка не осыпается и будет стоять все праздники? Известно о нескольких правилах, которые вам пригодятся.

Садовый эксперт Крис Бонетт рассказал, на что именно нужно обратить внимание, чтобы елка стояла долго и оставалась свежей даже после праздников.

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Если вы хотите приобрести домой живую елку, воспользуйтесь важными советами, которые позволят вам радоваться зеленой красавицей на протяжении всех праздников.

Аромат елки

Сильный, приятный и свежий аромат является хорошим показателем здоровой елки. Затхлый запах может являться признаком, что с деревом не все хорошо.

Расправленные ветви

Этот признак укажет на то, что за елкой правильно ухаживают. Любые залысины и обсыпания на ветках – не очень хороший знак. В теплом помещении елка может быстро осыпаться.

Цвет

Прежде всего, на что нужно обратить внимание покупателям – это цвет. Дерево должно выглядеть зеленым. Убедитесь в том, что на ветках нет коричневого цвета, свидетельствующего о том, что дерево начинает обсыхать.



Советы, как правильно выбрать елку / Фото Зеленые Ангелы

Состояние игл

Убедитесь, что иглы гибкие, поскольку жесткие легко ломающиеся иглы являются первым признаком того, что елка умирает.

Опадание хвои

Проверить хвою также можно, проведя руками по веткам или постукивая по стволу дерева. Немного хвои все же может опасть, особенно если вы с улицы принесете ее в теплую квартиру. Однако если сразу при покупке вы видите обильное опадение – это свидетельствует о том, что дерево не свежее.

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Место продажи елки

Выбирайте елку, которая сохранилась в частично затененном месте. Таким образом, дерево дольше сохраняется свежим и защищено от прямых солнечных лучей.

Крепкий ствол

Положительный признак качественной елки – крепкий ствол. Это указывает на то, что за деревом хорошо ухаживали и оно правильно росло.