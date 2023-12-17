Как ухаживать за вазоном "Рождественская звезда" в праздничный сезон: простые шаги

В канун рождественских праздников в цветочных магазинах появляется вазон "Рождественская звезда", который называется пуансетией. Это ярко-красное растение еще в народе называется рождественская звезда и является настоящим символом праздника во многих странах.

Это популярное рождественское растение именно перед праздниками покупают в дом, чтобы добавить еще большей атмосферы в традиционном красно-зеленом цвете.

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Несмотря на свою зимнюю репутацию, пуансетия на самом деле является тропическим растением, произрастающим в Мексике. Красные "лепестки" действительно являются листьями, а маленькие желтые скопления технически считаются цветами растения.

Как ухаживать за вазоном "Рождественская звезда"

Перед покупкой убедитесь в том, что вы приобретаете здоровое растение. Ваш вазон должен иметь четко выраженные зеленые листья и красные лепестки. Важно, чтобы все стебли были цельными, ведь сломанные могут свидетельствовать о неправильном уходе.

Держите в тепле

Не всегда удается принести горшок домой быстро, особенно в зимний период. Однако постарайтесь поскорее вытащить пуансетию из упаковки и поставить ее в теплую комнату.



Правила ухода за пуансетией / Фото Pinterest

Место расположения

Лучше всего молочай-рождественский чувствует себя в комнате с ярким, но косвенным солнечным светом. Помните, что прямой солнечный свет может причинить растению вред.

График полива

Лучше всего поливать вазон каждые 3 дня, но следите за тем, чтобы не было чрезмерного полива, потому что лишняя влажность приведет к гниению корней и потере растения.