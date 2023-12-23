Получите густоту и объем: какие масла нужно использовать для роста волос

Осенне-зимняя пора оказывает негативное влияние на наши волосы. Оно становится ломким, теряет блеск и начинает обильно выпадать. Чтобы улучшить состояние волос и его рост вам следует использовать два масла, которые помогут волосам восстановиться.

Плохое состояние ваших волос – это первый колокольчик к тому, что нужно как можно скорее браться за их оздоровление. В домашних условиях вы можете использовать два масла для кожи головы, которые благодаря своим питательным свойствам, способны защитить волосы от ломкости, способствуют их росту и минимизируют выпадение.

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Доктор медицинских наук Йорам Харт и эспертка из волос Ганима Абдулла рассказали, какие же масла для волос являются эффективными.

Розмариновое масло

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Ганим Абдулла говорит, что розмариновое масло обладает способностью влиять на гормон выпадения волос. Она советует добавить несколько капель масла в бутылку с лосьоном для волос. Он быстро впитывается в кожу, так что розмариновое масло начнет быстрее действовать на состояние ваших волос.

Йорам Харт добавляет, что если ваша кожа головы будет наполнена питательными компонентами, то соответственно, скорее улучшится рост волос и уменьшится выпадение.



Масло положительно влияет на рост волос / Фото Pexels

Масло перечной мяты

"Первое масло наносится на кожу головы и предназначено для улучшения здоровья кожи головы и восстановления роста волос. Это называется сывороткой для лечения кожи головы. Второй тип масла для волос наносится на пряди и предназначается для укрепления прядей и уменьшения ломкости и секущихся кончиков. ", – добавил врач Йорам Харт.

Масло перечной мяты делает волосы сильнее и здоровее. Их используют для укрепления здоровья кожи головы, наполнения питательных веществ волосяных фолликулов и стимуляции кровообращения в коже головы.