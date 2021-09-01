Сатурация: что это значит

Слово "сатурация" происходит от латинского "saturato" и означает "степень насыщения определенной жидкости газом". При измерении сатурации артериальной крови (SpO2 или SaO2) мы определяем ее газовый состав, а именно степень насыщения кислородом.

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В домашних условиях такие замеры проводят небольшим прибором, который называется "пульсоксиметром". Пульсоксиметр измеряет уровень сатурации в капиллярной крови. Приобрести его можно в интернете или магазине медтехники. Это – более упрощенная версия медико-диагностического прибора, применяемого в лечебных учреждениях. Прибор также измеряет частоту пульса – чем чаще пульс, тем тяжелее является состояние больного. Считывание значений пульсоксиметра не требует специальных медицинских знаний.

Пульсоксиметр / Фото coronavirus-monitor

Например, если у человека обнаружили пневмонию (как осложнение гриппа) и его состояние позволяет лечиться в амбулаторных условиях, таким образом он может контролировать уровень насыщения крови кислородом и частоту пульса, своевременно реагируя на потенциально угрожающие ситуации.

В условиях распространения коронавирусной инфекции такой контроль приобрел особую актуальность, ведь течение COVID-19 сложно спрогнозировать. Утром человек еще чувствует себя более-менее хорошо, а в обед – уже начинает задыхаться. Низкая сатурация указывает на гипоксию. Такой пациент подлежит госпитализации.

Как прибор измеряет насыщение крови кислородом

Исследования – неинвазивное. Прибор надевается на палец или запястье (реже – цепляется за ухо или крыло носа или крепится ко лбу). Далее необходимо несколько секунд подождать. Считыватель излучает волны разной длины и измеряет, как эти волны поглощаются нашими эритроцитами (красными кровяными тельцами).

Дезоксигенированный и оксигенированный гемоглобин (белок, входящий в состав эритроцитов) отражает инфракрасные лучи, излучаемые пульсоксиметром. Именно эта особенность гемоглобина и обеспечивает возможность измерения насыщения крови кислородом – работа пульсоксиметров базируется на пропускной спектрофотометрии.

Можно ли применять тот же прибор и для взрослых, и для детей

Уровень насыщения крови кислородом у детей можно измерить тем же пульсоксиметр, что и взрослым. Можно найти и специальное оборудование, предназначенное для пациентов моложе 12 лет, но для домашнего использования подойдет универсальный прибор. Исключение – новорожденные. Для таких детей разработаны специальные пульсоксиметры, которые крепятся на запястье или стопе.

Измерение уровня оксигенации – процедура безболезненна и не требует никакой предварительной подготовки. Однако следует учесть, что некоторые факторы могут влиять на результаты исследования:

нарушения периферического кровообращения;

двигательные расстройства (тремор тела, подергивания конечностей);

влажные ладони;

грибок ногтей, слишком длинные ногти, гибридный маникюр;

наличие лейкопластыря на пальцах;

стресс, усталость;

недавняя физическая активность;

недавнее употребление кофеиносодержащих напитков;

неправильное использование пульсоксиметра.

Уровень сатурации: когда стоит беспокоиться

Нормальный диапазон насыщения крови кислородом – от 95% до 98%. У людей старше 70 лет он может быть немного ниже (на уровне 94 – 98%). Следует обратить внимание, что отметки 99 – 100% достигают только те пациенты, которые проходят кислородную терапию. Когда уровень насыщения крови кислородом опускается ниже 94%, это – повод бить тревогу. Обязательно позвоните своему семейному врачу. Специалист примет решение, как вас дальше лечить и нужна ли вам госпитализация.

Не пренебрегайте своим состоянием: при показателе ниже 90% развивается тяжелая дыхательная недостаточность! Это – состояние, при котором нарушается функция дыхания, уменьшается газообмен в легких и возникает нехватка кислорода, что происходит в результате уменьшения парциального давления кислорода ниже 60 мм рт. ст. или увеличение давления углекислого газа более 45 мм рт. ст. Причиной может быть не только тяжелое заболевание легких, но и поражения центральной нервной системы или интоксикация организма.

Правила выбора пульсоксиметра

Основной критерий – точность замеров, проводимых прибором. Далее в списке требований должно идти удобство использования.

Обратите внимание, что качественный прибор не может стоить дешево. Приблизительная цена, на которую следует ориентироваться, – 1000 гривен.

В каких ситуациях проводят замеры насыщения крови кислородом

нарушения дыхания;

бронхиальная астма, хронические обструктивные заболевания легких и другие заболевания дыхательной системы;

бронхоскопия (при проведении диагностики заболеваний дыхательной системы);

кислородная терапия;

проведения хирургического вмешательства под общей анестезией и наблюдение за пациентом в процессе выхода его из наркоза;

исключение из вентиляции одного легкого;

мониторинг новорожденных (особенно рожденных преждевременно) с низким весом;

мониторинг беременных женщин и плода;

подозрение на снижение сатурации у больного, в том числе при COVID-19;

проверка выносливости у спортсменов;

кома.

Проверьте, возможно у вас дома уже есть пульсоксиметр. Сатурация и артериальное давление идут в паре, поэтому некоторые тонометры (аппараты для измерения кровяного давления) имеют дополнительные опции измерения частоты сердечных сокращений и насыщения крови кислородом.