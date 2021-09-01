Измеряем уровень сатурации: как сделать это правильно

1 сентября 2021 , 18:10
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Источник:

24 канал

До начала пандемии COVID-19 о таком показателе, как сатурация мало кто из украинцев слышал. В чем заключается суть этого исследования и как оно может помочь пациентам с проявлениями дыхательной недостаточности? Давайте выясним.

Сатурация: что это значит

Слово "сатурация" происходит от латинского "saturato" и означает "степень насыщения определенной жидкости газом". При измерении сатурации артериальной крови (SpO2 или SaO2) мы определяем ее газовый состав, а именно степень насыщения кислородом.

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В домашних условиях такие замеры проводят небольшим прибором, который называется "пульсоксиметром". Пульсоксиметр измеряет уровень сатурации в капиллярной крови. Приобрести его можно в интернете или магазине медтехники. Это более упрощенная версия медико-диагностического прибора, применяемого в лечебных учреждениях. Прибор также измеряет частоту пульса чем чаще пульс, тем тяжелее является состояние больного. Считывание значений пульсоксиметра не требует специальных медицинских знаний.

Пульсоксиметр / Фото coronavirus-monitor

Например, если у человека обнаружили пневмонию (как осложнение гриппа) и его состояние позволяет лечиться в амбулаторных условиях, таким образом он может контролировать уровень насыщения крови кислородом и частоту пульса, своевременно реагируя на потенциально угрожающие ситуации.

В условиях распространения коронавирусной инфекции такой контроль приобрел особую актуальность, ведь течение COVID-19 сложно спрогнозировать. Утром человек еще чувствует себя более-менее хорошо, а в обед уже начинает задыхаться. Низкая сатурация указывает на гипоксию. Такой пациент подлежит госпитализации.

Как прибор измеряет насыщение крови кислородом

Исследования неинвазивное. Прибор надевается на палец или запястье (реже цепляется за ухо или крыло носа или крепится ко лбу). Далее необходимо несколько секунд подождать. Считыватель излучает волны разной длины и измеряет, как эти волны поглощаются нашими эритроцитами (красными кровяными тельцами).

Дезоксигенированный и оксигенированный гемоглобин (белок, входящий в состав эритроцитов) отражает инфракрасные лучи, излучаемые пульсоксиметром. Именно эта особенность гемоглобина и обеспечивает возможность измерения насыщения крови кислородом работа пульсоксиметров базируется на пропускной спектрофотометрии.

Можно ли применять тот же прибор и для взрослых, и для детей

Уровень насыщения крови кислородом у детей можно измерить тем же пульсоксиметр, что и взрослым. Можно найти и специальное оборудование, предназначенное для пациентов моложе 12 лет, но для домашнего использования подойдет универсальный прибор. Исключение новорожденные. Для таких детей разработаны специальные пульсоксиметры, которые крепятся на запястье или стопе.

Измерение уровня оксигенации процедура безболезненна и не требует никакой предварительной подготовки. Однако следует учесть, что некоторые факторы могут влиять на результаты исследования:

  • нарушения периферического кровообращения;
  • двигательные расстройства (тремор тела, подергивания конечностей);
  • влажные ладони;
  • грибок ногтей, слишком длинные ногти, гибридный маникюр;
  • наличие лейкопластыря на пальцах;
  • стресс, усталость;
  • недавняя физическая активность;
  • недавнее употребление кофеиносодержащих напитков;
  • неправильное использование пульсоксиметра.

Уровень сатурации: когда стоит беспокоиться

Нормальный диапазон насыщения крови кислородом от 95% до 98%. У людей старше 70 лет он может быть немного ниже (на уровне 94 – 98%). Следует обратить внимание, что отметки 99 – 100% достигают только те пациенты, которые проходят кислородную терапию. Когда уровень насыщения крови кислородом опускается ниже 94%, это повод бить тревогу. Обязательно позвоните своему семейному врачу. Специалист примет решение, как вас дальше лечить и нужна ли вам госпитализация.

Не пренебрегайте своим состоянием: при показателе ниже 90% развивается тяжелая дыхательная недостаточность! Это состояние, при котором нарушается функция дыхания, уменьшается газообмен в легких и возникает нехватка кислорода, что происходит в результате уменьшения парциального давления кислорода ниже 60 мм рт. ст. или увеличение давления углекислого газа более 45 мм рт. ст. Причиной может быть не только тяжелое заболевание легких, но и поражения центральной нервной системы или интоксикация организма.

Правила выбора пульсоксиметра

Основной критерий точность замеров, проводимых прибором. Далее в списке требований должно идти удобство использования.

Обратите внимание, что качественный прибор не может стоить дешево. Приблизительная цена, на которую следует ориентироваться, 1000 гривен.

В каких ситуациях проводят замеры насыщения крови кислородом

  • нарушения дыхания;
  • бронхиальная астма, хронические обструктивные заболевания легких и другие заболевания дыхательной системы;
  • бронхоскопия (при проведении диагностики заболеваний дыхательной системы);
  • кислородная терапия;
  • проведения хирургического вмешательства под общей анестезией и наблюдение за пациентом в процессе выхода его из наркоза;
  • исключение из вентиляции одного легкого;
  • мониторинг новорожденных (особенно рожденных преждевременно) с низким весом;
  • мониторинг беременных женщин и плода;
  • подозрение на снижение сатурации у больного, в том числе при COVID-19;
  • проверка выносливости у спортсменов;
  • кома.

Проверьте, возможно у вас дома уже есть пульсоксиметр. Сатурация и артериальное давление идут в паре, поэтому некоторые тонометры (аппараты для измерения кровяного давления) имеют дополнительные опции измерения частоты сердечных сокращений и насыщения крови кислородом.

Автор: Ярина Джигін