Этот рецепт обеспечит вас сбалансированным уровнем белков, жиров и углеводов (7/13/34), а из 100 съеденных граммов вы получите только 274 калории.

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Вот, что нужно для приготовления простого и диетического хлеба.

Основа:

350 граммов зеленой гречки (вес в сухом виде);

60 миллилитров оливкового масла;

50 граммов чиа;

40 граммов семян подсолнечника;

30 граммов семян льна.

Специи:

1 чайная ложка соли;

½ чайные ложки разрыхлителя;

По 1/3 чайной ложки кориандра, чабреца и орегано.

Как готовить

Гречку замочить на 3 часа, затем откинуть на сито и промыть. Чиа замочить в 250 миллилитрах воды на 20 минут. Перемешивайте каждые 5 минут, чтобы масса равномерно набухла. Взбейте все ингредиенты основы в чаше блендера с S-образным лезвием. Если вся масса не влезает за раз – разделите ингредиенты на равные части и взбейте в несколько заходов. Затем выложите в большую миску и перемешайте ложкой. Добавьте в массу соль, разрыхлитель и специи. Еще раз хорошо перемешайте. Разогрейте духовку до 160 градусов. Застелите форму для запекания пергаментом. Запекайте 85 минут.

Дайте хлебу полностью остыть, прежде чем резать.

Чем полезен этот рецепт ⠀

В домашнем хлебе на основе зеленой гречки содержится:

53% суточной нормы витамина К;

48% меди;

45% магния;

33% фосфора;

23% витамина В6;

21% витамина В3;

20% витамина В1;

20% цинка;

18% селена;

18% витамина Е;

13% железа;

по 12% витаминов В2 и В5.

Неплохо, правда? Пара кусочков такого хлеба заменяет кашу на завтрак – гречка есть гречка и она не теряет своей пользы из-за способа приготовления.

Намажьте на хлеб арахисовую пасту, а сверху положите ломтики банана – так вы получите полноценный растительный веганский белок до самого обеда. И готовится такой завтрак за 3 минуты.

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Еще этот хлеб вкусно есть с авокадо (не забывайте сбрызгивать его лимончиком, солить, посыпать острым чили), хумусом, паштетами из фасоли или чечевицы.

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Любой из этих вариантов – сбалансированный прием пищи. Поэтому сохраняйте, готовьте и наслаждайтесь!