Предупреждение об артрите: какие сигналы дает тело
Источник:Express
Артрит угрожает людям всех возрастов, однако чаще этот недуг встречается у тех, кому больше 40 лет.
Важно своевременно распознать первые симптомы артрита, чтобы преждевременно начать лечение. На что обращать внимание и когда идти к врачу, рассказываем дальше.
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Как распознать артрит
К классическим симптомам артрита относится дискомфорт или боли в одной или нескольких частях тела. Он обычно неожиданно появляется и также исчезает. Об ухудшении состояния суставов может сигнализировать проявление боли утром, которая длится более часа, или после длительного пребывания в сидячем положении.
Предвестниками артрита также считаются отеки, которые не исчезают 3 или более дней или беспокоят более 3 раз в месяц. Они должны побуждать вас немедленно обратиться к врачу за консультацией. Главные признаки артрита:
- боль;
- ощущение скованности;
- воспаление участка тела: покраснение, отек, повышение температуры участка кожи;
- трудности при физических активностях.
За первыми признаками обратитесь за врачом / Фото Pexels
Один из этих симптомов, если он сохраняется в течение нескольких недель, является важной причиной обратиться к врачу. Именно он сможет определить тип и степень артрита. Предотвращать такие заболевания сложно, однако у вас все же есть шансы.
Хорошая диета и регулярные физические упражнения помогут сохранить мышцы крепкими и контролировать вес, что хорошо при остеоартрите,
– отмечают эксперты Национальной службы здравоохранения.