Предупреждение об артрите: какие сигналы дает тело

Артрит угрожает людям всех возрастов, однако чаще этот недуг встречается у тех, кому больше 40 лет.

Важно своевременно распознать первые симптомы артрита, чтобы преждевременно начать лечение. На что обращать внимание и когда идти к врачу, рассказываем дальше.

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Как распознать артрит

К классическим симптомам артрита относится дискомфорт или боли в одной или нескольких частях тела. Он обычно неожиданно появляется и также исчезает. Об ухудшении состояния суставов может сигнализировать проявление боли утром, которая длится более часа, или после длительного пребывания в сидячем положении.

Предвестниками артрита также считаются отеки, которые не исчезают 3 или более дней или беспокоят более 3 раз в месяц. Они должны побуждать вас немедленно обратиться к врачу за консультацией. Главные признаки артрита:

боль;

ощущение скованности;

воспаление участка тела: покраснение, отек, повышение температуры участка кожи;

трудности при физических активностях.



За первыми признаками обратитесь за врачом / Фото Pexels

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Один из этих симптомов, если он сохраняется в течение нескольких недель, является важной причиной обратиться к врачу. Именно он сможет определить тип и степень артрита. Предотвращать такие заболевания сложно, однако у вас все же есть шансы.

Хорошая диета и регулярные физические упражнения помогут сохранить мышцы крепкими и контролировать вес, что хорошо при остеоартрите,

– отмечают эксперты Национальной службы здравоохранения.