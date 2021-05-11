Вместо того чтобы тратить деньги на сигареты, жительница Англии решила откладывать их в копилку. Уже через несколько лет сбережений женщина смогла воплотить свою мечту и приобрести авто.

Полина О'Коннор – 70-летняя жительница Амберстоун в графстве Суссекс, которая начала курить еще в детстве. Первую пачку сигарет она купила, когда ей было всего 11 лет. Сегодня она рассказывает, что курение во время ее молодости "заставляло вас выглядеть статусно".

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Мой отец всегда курил самокрутки, когда мне было 10, он скручивал мне бумагу, чтобы я могла держать ее, будто сигарету. Я хотела быть такой же взрослой, как мой отец. Курение было повсюду. Тогда вы могли с легкостью купить табак без ограничений, и я делала это, думая, какая я взрослая, – рассказала Полина.



Полина регулярно курила с 20 лет / Фото PA Real Life

Полина сразу втянулась во вредную привычку, бросая курить во взрослом возрасте только во время беременности своими двумя дочерьми. Особенно много приходилось курить на рабочем месте.

Когда меня что-то беспокоило, я могла отходить покурить до 20 раз день. Даже если ничего особенного не происходило, я все равно курила 5 сигарет в день.

Об истинном вреде привычки Полина задумалась, когда потеряла отца из-за проблем со здоровьем, связанных с курением. Она знала, что ей нужно что-то изменить. В 2011 году она повредила колено. Пройдя курсы многократных терапий, женщина обратилась к психотерапевту. Вместе они установили, что хромота – это следствие психосоматики. Вместе они шаг за шагом вылечили патологию конечности.

Психотерапевт специализировался на рекурсивной терапии, которая помогает создавать новые нейронные соединения в мозге – перестраивать триггеры, заставляющие человека испытывать беспокойство, фобии или инстинктивно тянуться к сигаретам. Полина решила проработать с ним и проблему курения.



Полина задумалась об отказе от сигарет после смерти отца / Фото PA Real Life

У Полины, как и в других курильщиков, существует множество ситуаций, которые вызывают желание закурить. Например, во время ритуала утреннего кофе. Когда курильщики со стажем ставят чайник, это запускает цепочку процессов в мозге. Даже не задумываясь, человек тянется за сигаретами.

Я не спеша нахожу все триггеры и обнаруживаю прошлые события, которые запускают желание покурить, – рассказывает терапевт о своей технике.

Полине хватило сеанса, чтобы отказаться от сигарет. Тогда она и не задумывалась, сколько прибыли спускала на табак, но психотерапевт предложил откладывать деньги, которые она привыкла обменивать на сигареты.

Полина не курила 7 лет и каждые 5 фунтов, которые отдавала за пачку сигарет раньше, бережно складывала в конверт. За эти годы она набрала достаточную сумму, чтобы купить красный спортивный кабриолет Audi A3 TDI и в свои 70 лет почувствовать себя моложе и выглядеть на крутом авто просто бесподобно.



Полине удалось собрать на новое авто / Фото PA Real Life

Я купила спортивный автомобиль, потому что чувствую себя гораздо моложе, значительно здоровее и более живой. Единственное, о чем жалею, что не бросила курить раньше!