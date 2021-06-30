Поддержание распорядка дня

Если человек работает из дома, то его рабочие будни могут начать напоминать выходные. Именно поэтому важно придерживаться обычного распорядка дня.

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Для лучшего результата можно прописывать свой план тренировок в записной книжке. Это поможет систематизировать занятия и лучше соблюдать график. Кроме этого, можно начать записывать свои достижения, чтобы видеть прогресс.

Нужное количество времени

По словам тренеров, главное качество, а не количество. Если тренируетесь с правильной интенсивностью, можно потратить на хорошую тренировку примерно 20 минут.

Утренние тренировки могут помочь максимально использовать свою энергию и мотивировать себя на весь день.

Утренняя тренировка / Фото Getty Images

Новичкам рекомендуют выполнять от 15 до 20 минут упражнений через день, а постоянным посетителям тренажерного зала – 45 – 60 минут через день.

Пригласите родных или друзей присоединиться

Если самостоятельно заниматься не получается, можно попросить присоединиться друзей или родных. Это можно делать, как лично, так и через видеочат.

Всегда намного проще придерживаться плана тренировок и оставаться мотивированным, если делаете это с кем-то.



Тренировки с друзьями / Фото Total Beauty​

Кроме этого, можно разнообразить свои занятия. Например, давать друг другу задания или использовать таймер при выполнении определенных упражнений.

Сосредоточьтесь на том, как вы себя чувствуете во время тренировки

При выполнении регулярных тренировок важно, чтобы вы занимались физическими упражнениями, которые нравятся. Нужно чувствовать, что это упражнение подходит, а не копировать то, что делает другой.

Стоит найти свой стиль упражнений, который больше всего нравится и который физически возможен с учетом имеющегося у вас места и ресурсов.

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Обратитесь за советом

Если не знаете, с чего начать домашние тренировки, следует обратиться к специалисту, который может помочь.

Существует также множество онлайн-классов из самых разных дисциплин, от йоги до танцев и кардио.