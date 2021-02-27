Из-за бесплатного и неограниченного доступа, полной свободе действий, ощущения принадлежности к определенным социальным группам и возможности отгородиться от реальных проблем, интернет стал спасением для многих людей. Однако некоторые выстраивают в онлайне альтернативную жизнь и не понимают, что становятся все более зависимым от преимуществ, которые дает сеть.

В настоящее время потенциально опасные привычки эволюционировали. Сегодня зависимость может развиться не только от алкоголя, наркотиков или сигарет, но и от технологий. Ученые утверждают, что число интернет-зависимых в Европе и США составляет 8% от всего населения.

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Чтобы проверить, есть ли у вас интернет-зависимость, предлагаем ознакомиться с этими 10 признаками.

Вы проводите в интернете больше времени, чем планировали

Главный признак интернет-зависимости – вы проводите в сети больше времени, чем планировали, а невозможность отказаться от гаджетов перед сном ведет к бессоннице и депрессии.

Если вы регулярно планируете лечь спать в определенное время, но вместо этого зависает в соцсети или читаете статьи, а без постоянных переписок и скроллинга чувствуете себя подавленным – это повод изменить свои привычки.

Вы не успеваете доделать рабочие или домашние дела

Если вы планировали завершить дела, однако вместо этого "зависли" за просмотром инстаграма или не успели попасть в магазин до закрытия, поскольку были заняты фейсбуком или стримом, кажется, у вас не только проблемы с планированием. Такое поведение может указывать на интернет-зависимость.

Симптомы обостряются, если вы откладываете свою работу и делаете ее после полуночи. В худших случаях это может привести к потере работы и живой коммуникации.

Вы планируете, что будете делать онлайн, даже когда занимаетесь другими делами

Это работает так же как с другими видами зависимости: человек с алкоголизмом представляет стакан пива после работы, вы – представляете соцсети, интернет-магазины и видео.

Если вы в деталях обдумываете уже опубликованные посты или планируете, что расскажете сегодня в инстаграми и телеграмме (при том, что блоги – не основной вид вашей деятельности), – у вас может быть проблема. Самый тревожный признак в такой ситуации – эйфория, которая появляется, когда вы садитесь за компьютер.

Ваше настроение зависит от времени, проведенного в интернете

Ученые Корнельского университета исследовали 5 тысяч анкет людей, которые пытались бросить фейсбук и выяснили, что большинство из них вернулась в соцсеть уже через несколько дней. Основная причина, которую указывали респонденты – эмоциональная нестабильность.

Если отказ от соцсетей и интернет делает вас раздражительным, злым и агрессивным – стоит задуматься об изменении привычек. Кроме этого если вам стыдно за время, проведенное онлайн, вы тоже можете быть зависимыми.

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Вы зависимы от конкретного сайта

Некоторые исследователи считают важным разделять подвиды интернет-зависимости: по их мнению, многие пользователи зависят не от интернета, а от конкретного сервиса.

Исследовательница Кимберли Янг выделяет 5 подвидов интернет-аддикции:

зависимость от компьютерных игр, избыток информации (зависимость от интернет-серфинга), компульсивное поведение (онлайн-шопинг, азартные игры онлайн), зависимость от киберсексу, зависимость от онлайн-отношений (тиндер).

Вы отказались от хобби и общение с друзьями

В сутках ограниченное количество часов, соответственно – чем больше времени вы проводите в интернете, тем меньше его остается на другие виды деятельности и коммуникацию офлайн.

Если раньше вы занимались спортом, ходили на танцы и йогу, а сейчас с трудом выделяете время на одну непродолжительную пробежку в неделю, обратите внимание на то, сколько времени вы проводите онлайн.

Вы уже пытались отказаться, но ничего не получилось

Это одна из самых очевидных признаков. Если вы уже задумывались о том, что проводите слишком много времени онлайн, принимали решение сократить это время или устроить "дня без интернета", но всегда терпели поражение, ваши дела идут не очень хорошо и возможно следует обратиться за помощью к психотерапевту.

Ваша зависимость проявляется физически

Сейчас существуют различные классификации интернет-зависимости и ее реальность никто не отрицает; более того, в серьезных формах она начинает проявляться у пациента физически. Бессонница, головные боли, боли в спине, нарушение режима питания, неконтролируемая потеря или набор веса, нарушение личной гигиены, синдром сухого глаза – все эти вещи могут быть симптомами зависимости от интернета.