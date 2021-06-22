К такому выводу пришли американские ученые. Йога может помочь уменьшить частоту и продолжительность мигреней, а также ослабить головную боль.

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В исследовании ученых приняли участие 114 человек возрастом от 18 до 50 лет. Они периодически страдали от повторяющихся мигреней (от 4 до 14 раз в месяц). Их разделили на две группы – одни принимали таблетки и занимались йогой, а другие – только употребляли медикаменты.

Эксперимент длился три месяца. Первая группа три раза в неделю занималась йогой с инструктором, который учил их, как правильно выполнять дыхательные упражнения и которые расслабляют. Следующие два месяца они занимались самостоятельно пять дней в неделю дома.

Ограничением исследования является то, что участники сами сообщали о мигрени, а потому это могло повлиять на точность результатов.

Участники обеих групп вели дневник, в котором записывали продолжительность головных болей и лекарства, которые принимают.

После несколько месяцев эксперимента, люди, которые занимались йогой, лучше чувствовали себя, чем те, кто принимали лекарства. В них реже были мигрени, а боль была менее интенсивной. Кроме того, через три месяца они употребляли почти вдвое меньше таблеток.