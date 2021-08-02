Ускоряет заживление ран и восстанавливает обоняние: все, что нужно знать о цинке

Врачи предостерегают: пищевые добавки лекарственными средствами не являются и не могут вылечить болезни. В то же время подчеркивают: цинк – важный нутриент, который должен ежедневно в достаточном количестве поступать в организм с пищей.

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При необходимости специалист может рекомендовать прием добавок с содержанием цинка. Пациент должен следить за количеством таблеток и кратностью приема, ведь избыток этого минерала может навредить здоровью не меньше, чем дефицит.

Что такое цинк

Цинк – питательное вещество, которое относится к категории "незаменимых". Наш организм не способен его производить или хранить, а значит в организм он должен поступать с пищей.

Цинк участвует в большом количестве процессов в организме, в частности в:

ферментативных реакциях;

функции иммунной защиты;

экспрессии генов и синтезе ДНК;

выработке белка;

росте и развитии организма;

заживлении ран.

Этот минерал в большом количестве содержится в различных продуктах как растительного, так и животного происхождения. Пищу, которая естественно не содержит цинка, нередко обогащают его синтетическими аналогами:

готовые зерновые завтраки;

снеки;

мука для выпечки.

Существует также широкий ассортимент диетических добавок с содержанием цинка.

Благодаря тому, что цинк активно задействован в работе иммунной системы, его также добавляют в пастилки, назальные спреи и другие формы фитопрепаратов, которые применяются при простуде.

Какие функции выполняет цинк

Это – второй по распространенности микроэлемент в нашем организме (после железа), и присутствует он в каждой нашей клетке:

обеспечивает эффективную работу более 300 ферментов, которые в свою очередь способствуют метаболизму, пищеварению, функциям нервной системы и многим другим процессам, а также функционирование иммунных клеток;

отвечает за синтез ДНК и производство белков (соответственно и за здоровье кожных покровов);

участвует в обеспечении роста и деления клеток;

помогает правильно различать вкусы и запахи и делает их более выраженными.

Чем еще полезен цинк



Цинк положительно влияет на иммунную функцию пациента / Фото Unsplash

Обеспечивает функцию иммунной защиты организма

Поскольку цинк отвечает за нормальное функционирование иммунных клеток и их сигнальных систем, его дефицит может стать причиной ослабленного иммунного ответа. Биологически активные добавки с содержанием цинка стимулируют работу этих клеток и уменьшают окислительный стресс.

Обзор семи научных исследований показал, что этот минерал в дозе от 80 до 92 миллиграмм в день может уменьшать продолжительность ОРВИ на 33%. Более того, биологически активные добавки с содержанием этого нутриента значительно уменьшают вероятность возникновения и прогрессирования инфекций и помогают пожилому организму формировать лучший иммунный ответ.

По данным Mayo Clinic, если принять первую дозу препарата цинка (в форме таблеток или сиропа) в течение одних суток после появления первых признаков простуды, это позволит сократить продолжительность болезни.

Способствует более быстрому заживлению ран

Препараты цинка используют в стационарах для лечения ожогов, отдельных видов язв и других серьезных повреждений кожных покровов.

Ввиду того, что цинк берет активное участие в выработке коллагена, обеспечении иммунной функции и реакции на воспалительный процесс, он, соответственно, способствует и заживлению ран.

Стоит отметить, что в коже сосредоточивается около 5% от всего содержания цинка в организме.

Уменьшает вероятность развития некоторых болезней, связанных с возрастными изменениями

Этот микроэлемент может существенно уменьшить вероятность развития заболеваний, которые связывают с возрастом человека, таких как пневмония, различные инфекции и возрастная макулярная дистрофия.

Цинк уменьшает окислительный стресс, улучшая таким образом иммунный ответ и усиливая активность Т-клеток, а также естественных клеток-киллеров.

У людей пожилого возраста, принимающих препараты цинка, при вакцинации от гриппа вырабатывается лучший иммунный ответ, уменьшается вероятность возникновения воспаления легких и активизируется деятельность мозга.

По результатам исследований, 45 миллиграммов этого нутриента, применяемого раз в сутки, уменьшает риски инфицирования у людей преклонного возраста приблизительно на 66%!

Кроме того, результаты исследования с участием более 4200 пожилых людей показали, что ежедневный прием антиоксидантных биологических добавок (витамин Е + витамин С + бета-каротин + 80 миллиграммов цинка) уменьшает риск слепоты и значительно уменьшает вероятность развития возрастной макулярной дистрофии.

Это заболевание – одна из самых распространенных причин слепоты у людей старшего возраста. Цинк уменьшает повреждение клеток сетчатки, тем самым значительно замедлив прогрессирование заболевания. К сожалению, препараты цинка не способны полностью остановить развитие болезни, однако могут дать человеку немного времени, прежде чем он окончательно потеряет зрение. Несмотря на пользу препаратов цинка, перед их приемом людям, страдающим возрастной макулярной дистрофией, следует проконсультироваться с врачом.

Уменьшает воспалительный процесс

Цинк снижает уровень окислительного стресса, который приводит к хроническому воспалительному процессу в организме, что в свою очередь является фактором риска целого спектра хронических болезней (заболеваний сердца, раковых болезней и деменции).

Прием обычной биологически активной добавки с содержанием цинка может уменьшить маркеры воспаления в организме, в том числе С-реактивного белка и снизить риск возникновения болезней, связанных с воспалительными процессами в организме.

Помогает бороться с угревой сыпью

Акне является одним из наиболее распространенных кожных заболеваний. Его диагностируют почти у 9,5% населения планеты. Угри появляются вследствие закупорки сальных желез и активного размножения микроорганизмов, вызывающих воспалительный процесс.

Цинк уменьшает проявления акне (собственно, уменьшает именно воспаление и численность бактерий P. acnes на коже, которые и провоцируют появление прыщей). А еще этот микроэлемент уменьшает активность сальных желез, уменьшая тем самым количество заблокированных пор. Результаты одного из исследований демонстрируют, что этот эффект можно наблюдать как при местном, так и пероральном применении цинка.

У людей с акне уровень цинка в организме, как правило, является низким, а следовательно применение мази, в состав которой входит цинк, а также биологических добавок с содержанием цинка могут помочь уменьшить проявления угревой сыпи.

Признаки нехватки цинка

Тяжелая форма нехватки этого микроэлемента – явление довольно редко и возникает оно преимущественно у людей с различными мутациями генов, младенцев (если в организм их матерей с пищей поступает малое количество цинка), людей с алкогольной зависимостью и тех, кто принимает отдельные иммунодепрессивные препараты.

К типичным проявлениям относятся:

задержка роста и развития, в т.ч. полового созревания у детей;

высыпания на коже;

хроническая диарея;

медленное заживление ран;

частые инфекции;

расстройства поведения.

Однако чаще всего выявляют умеренный либо легкий дефицит цинка в организме. По оценкам ученых, около 2 миллиардов людей в мире, питание которых не является полноценным, испытывают недостаток этого важного нутриента.

Поскольку нехватка цинка плохо влияет на состояние иммунной системы, тем самым увеличивая риск инфекционных заболеваний, это ежегодно приводит к более 450 000 смертей среди детей, которым еще не исполнилось 5 лет.

Кому может угрожать нехватка этого микроэлемента

больным с тяжелыми заболеваниями ЖКТ, в т.ч. болезнью Крона;

людям, которые не едят мяса;

женщинам в период беременности и кормления грудью;

грудным детям, которые все питательные вещества получают исключительно с грудным молоком их матери;

больным с серповидно-клеточной анемией;

лицам, страдающим пищевыми расстройствами, такими как анорексия либо булимия;

больным с хроническими болезнями почек;

людям, которые злоупотребляют алкоголем.

Признаки легкой нехватки цинка:

пронос;

снижение защитных сил организма;

отсутствие аппетита (полное или частичное);

расстройства настроения;

истончение волос и сухость кожи;

невозможность зачать ребенка;

плохое заживление ран.

Выявить недостаток этого минерала в организме с помощью лабораторных исследований довольно сложно. То есть вы можете страдать от дефицита цинка, однако результаты исследований будут показывать норму. Поэтому определяя целесообразность приема пищевых добавок, содержащих цинк, врачам необходимо учитывать не только результаты анализа крови, но и факторы риска, такие как неполноценное питание и генетика.

Природные источники цинка



В какой пище содержится цинк / Фото Pexels

Этим питательным веществом обогащено немало видов пищи животного и растительного происхождения, а это позволяет большинству из нас потреблять цинк в достаточном количестве. Кроме того, цинк из еды легко усваивается организмом (за исключением бобовых и цельных зерен, поскольку некоторые вещества, входящие в их состав, ухудшают всасывание этого микроэлемента).

Продукты-лидеры по содержанию цинка:

ракообразные (крабы, омары);

моллюски (мидии, устрицы);

красное мясо (баранина, говядина, свинина);

белое (индюшатина и курятина);

рыба (лосось, сардины, камбала);

бобовые (нут, черная и белая фасоль, чечевица);

орехи и семена (тыквенные семечки, семена конопли, кешью);

молочные продукты (йогурт, молоко и сыр);

яйца,

цельнозерновые (киноа, коричневый рис, овес);

овощи (капуста Кале, спаржа, ботва).

Последствия передозировки

Как нехватка цинка может негативно повлиять на здоровье, так и чрезмерное его потребление может вызвать появление побочных эффектов.

Самая распространенная причина токсического воздействия цинка является несоблюдение рекомендованных доз при употреблении биологически активных добавок.

Токсическое воздействие этого микроэлемента проявляется:

головной болью;

ослаблением иммунной защиты;

потерей аппетита;

тошнотой и рвотой;

спазмами в животе;

проносом;

снижением липопротеинов высокой плотности ("хорошего" холестерина).

Регулярное употребление цинка в больших количествах может приводить к нарушению усвоения организмом меди и железа.

Оптимальные дозы цинка в расчете на сутки приема

Чтобы избежать передозировки, не принимайте пищевых добавок, содержащие большие дозы этого минерала (конечно, если это не является рекомендацией лечащего врача).

Рекомендуемые суточные дозы цинка – 11 миллиграммов для мужчин и 8 миллиграммов для женщин. Если женщина беременна, ей следует потреблять 11 миллиграммов цинка в день, а если кормит грудью – 12.

Если у вас нет заболеваний, которые препятствуют эффективному усвоению цинка, с легкостью покроете ежедневную рекомендованную дозу этого микроэлемента исключительно с едой.

Максимальная суточная доза этого минерала – 40 миллиграммов. Однако это не касается людей с дефицитом этого нутриента. Таким лицам по рекомендации врача может назначаться более высокая доза цинка в диетических добавках.

Если вы вынуждены принимать БАДы, сделайте свой выбор в пользу цитрата цинка либо глюконата цинка, которые хорошо всасываются и усваиваются организмом. Избегайте оксида цинка, поскольку он усваивается довольно плохо.

Взаимодействие с другими медикаментами

Цинк может вступать во взаимодействие с определенными медицинскими препаратами, снижая их эффективность или усиливая побочные эффекты.

К препаратам, которые взаимодействуют с цинком, относятся отдельные антибиотики, такие как пеницилламин, применяемый при ревматоидном артрите и болезни Вильсона- Вестфаля-Коновалова, а также цисплатин, который назначают в терапии рака.

Если принимаете какое-либо из этих лекарств, проконсультируйтесь со своим врачом о возможности приема препаратов цинка.