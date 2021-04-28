Скорая помощь волосам: травяные ополаскиватели, которые легко приготовить дома
Весной мы сталкиваемся с ломкостью и сухостью волос. Поэтому натуральные средства для ухода становятся особенно актуальными. Чтобы защитить свои волосы и уберечь их от воздействия химических веществ, предлагаем воспользоваться рецептами натуральных ополаскивателей.
Источник:How to Green
Травяное ополаскивание – завершающий этап в процессе мытья головы. В отвары входят множество полезных компонентов, которые продемонстрируют положительные результаты уже после 4 – 5 применения. Осуществляя такую процедуру регулярно, вы улучшите состояние волос и кожи головы.
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Пропорции:
- 2 столовые ложки измельченной травы (можно брать как свежую, так и засушенную),
- 1 литр воды.
Процесс приготовления ополаскивателя:
Все необходимые растения можно приобрести в аптеках или собрать самостоятельно. Травы стоит измельчить, поместить в кастрюлю, довести до кипения и проварить до трех минут. После этого накройте кастрюлю крышкой и оставьте настояться на 30 минут. Готовый отвар процедите.
То, что вы получите на финише и является ополаскивателем. Используйте его после каждого мытья головы, не смывая.
Какие растения использовать
Универсального рецепта не существует. Все зависит от вашего типа волос, их состояния и желаемого эффекта.
Для жирных волос
Крапива
Польза крапивы для волос / Фото Pexels
Натуральный пигмент каротин, который содержится в этом растении, контролирует функционирование сальных желез. К тому же крапива придает волосам естественный блеск, заменяя процедуру ламинирования.
Шалфей
Способствует регенерации кожного покрова, и уменьшает выделение жира. Впрочем, блондинкам следует использовать такой настой с осторожностью, поскольку шалфей придает волосам темный оттенок.
Мелисса
Польза мелиссы для волос / Фото Unsplash
Борется с воспалениями кожи головы, укрепляет луковицы и фолликулы.
Подорожник
Для волос его польза просто бесценна: ополаскивания с подорожником уменьшает жирность и нормализует работу сальных желез.
Для сухих и ломких волос
Зверобой
Это растение известно своими регенерирующими свойствами. Соответственно ополаскиватели на основе зверобоя используют для волос, которые повредились вследствие окрашивания или химической завивки.
Ромашка
Польза ромашки для волос / Фото Unsplash
Главное преимущество этого растения – укрепляющий и восстанавливающий эффект. Кроме этого, ромашка помогает светлым волосам сохранить естественную белизну.
Календула
Календула ускоряет заживление ран и микротрещин на коже головы, а также увлажняет волосы.
От выпадения волос
Мать-и-мачеха
Польза мать-и-мачехи для волос / Фото Pinterest
Борется с облысением и стимулирует рост новых волос, а также устраняет зуд кожи.
Розмарин
Регулярное ополаскивание розмарином препятствует выпадению волос. Специалисты рекомендуют добавить в домашнюю терапию розмариновое масло. Добавляя его в шампуни и маски, вы проводите своевременную профилактику выпадения волос.
Душица
Растение обладает антисептическим действием и улучшает кровоток, благодаря чему волосы растут гораздо быстрее.
Против перхоти
Лаванда
Польза лаванды для волос / Фото Unsplash
Нежное растение с пряным ароматом способно вылечить перхоть, увлажняя сухую кожу головы.
Лопух
Настой из его листьев помогает в борьбе против себореи, не пересушивая при этом волосы.
Пижма обыкновенная
Благодаря высокому содержанию дубильных веществ, соцветие устраняет грибковые заболевания кожи головы и неприятный жирный блеск при корнях.
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