Вимірюємо рівень сатурації: як зробити це правильно
Джерело:24 канал
До початку пандемії COVID-19 про такий показник, як сатурація мало хто з українців чув. У чому полягає суть цього дослідження і як воно може допомогти пацієнтам з проявами дихальної недостатності? З'ясуймо.
Сатурація: що це означає
Слово "сатурація" походить від латинського "saturato" і означає "ступінь насичення певної рідини газом". При вимірюванні сатурації артеріальної крові (SpO2 або SaO2) ми визначаємо її газовий склад, а саме ступінь насичення киснем.
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У домашніх умовах такі заміри проводять невеликим приладом, який називається "пульсоксиметром". Пульсоксиметр вимірює рівень сатурації у капілярній крові. Придбати його можна в інтернеті або магазині медтехніки. Це – більш спрощена версія медично-діагностичного приладу, який застосовується у лікувальних закладах. Прилад також вимірює частоту пульсів – чим частішим є пульс, тим важчим є стан хворого. Зчитування показників з пульсоксиметра не вимагає спеціальних медичних знань.
Пульсоксиметр / Фото coronavirus-monitor
Наприклад, якщо у людини виявили пневмонію (як ускладнення грипу) і її стан дозволяє лікуватися в амбулаторних умовах, у такий спосіб вона може контролювати рівень насичення крові киснем та частоту пульсу і вчасно реагувати на потенційно загрозливі ситуації.В умовах поширення коронавірусної інфекції такий контроль набув особливої актуальності, адже перебіг COVID-19 складно спрогнозувати. Зранку людина ще почувається більш-менш добре, а в обід – уже починає задихатися. Низька сатурація вказує на гіпоксію. Такий пацієнт підлягає госпіталізації.
Як прилад вимірює насичення крові киснем
Дослідження – неінвазивне. Прилад одягається на палець або зап’ястя (рідше – чіпляється на вухо або крило носа чи кріпиться до лоба). Далі необхідно кілька секунд зачекати. Зчитувач випромінює хвилі різної довжини і вимірює, як ці хвилі поглинаються нашими еритроцитами (червоними кров'яними тільцями).
Чи можна застосовувати той самий прилад і для дорослих, і для дітей
Рівень насичення крові киснем у дітей можна заміряти тим же пульсоксиметром, що й дорослим. Можна знайти й спеціальне обладнання, призначене для пацієнтів, молодших 12 років, але для домашнього використання підійде універсальний прилад. Виняток – немовлята. Для таких діток розроблені спеціальні пульсоксиметри, які кріпляться на зап'ясті або стопі.
Вимірювання рівня оксигенації – процедура безболісна і не вимагає жодної попередньої підготовки. Проте слід врахувати, що деякі фактори можуть впливати на результати дослідження:
- порушення периферичного кровообігу;
- рухові розлади (тремор тіла, посмикування кінцівок);
- вологі долоні;
- грибок нігтів, надто довгі нігті, гібридний манікюр;
- наявність лейкопластиру на пальцях;
- стрес, втома;
- нещодавня фізична активність;
- нещодавнє вживання кофеїновмісних напоїв;
- неправильне використання пульсоксиметру.
Рівень сатурації: коли варто непокоїтися
Нормальний діапазон насичення крові киснем – від 95% до 98%. У людей старше 70 років він може бути трохи нижчим (на рівні 94 – 98%). Необхідно зауважити, що відмітки 99 – 100% досягають лише ті пацієнти, які проходять кисневу терапію.
Коли рівень насичення крові киснем опускається нижче 94%, це – привід бити на сполох. Обов'язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Фахівець прийме рішення, як вас далі лікувати і чи потрібна вам госпіталізація.
Правила вибору пульсоксиметру
Основний критерій – точність замірів, які проводить прилад. Далі у списку вимог повинна йти зручність використання.
Зверніть увагу, що якісний прилад не може коштувати дешево. Приблизна ціна, на яку слід орієнтуватися, – 1000 гривень.
В яких ситуаціях проводять заміри насичення крові киснем
- розлади дихання;
- бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легень та інші захворювання дихальної системи;
- бронхоскопія (при проведенні діагностики захворювань дихальної системи);
- киснева терапія;
- проведення хірургічного втручання під загальною анестезією та спостереження за пацієнтом у процесі виходу його з наркозу;
- виключення з вентиляції однієї легені;
- моніторинг новонароджених (особливо народжених передчасно) з низькою вагою;
- моніторинг вагітних жінок і плоду;
- підозра на зниження сатурації у хворого, у тому числі при COVID-19;
- перевірка витривалості у спортсменів;
- кома.
Перевірте, можливо у вас вдома вже є пульсоксиметр. Сатурація та артеріальний тиск йдуть у парі, тому деякі тонометри (апарати для вимірювання кров'яного тиску) мають додаткові опції вимірювання частоти серцевих скорочень і насичення крові киснем.