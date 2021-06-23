Зменште споживання калорій

Жир на гомілках і стегнах працює так само, як на животі чи на руках. Він викликаний надмірною кількістю споживання калорій. Коли людина отримує їх більше, ніж спалює, надлишок енергії накопичується у вигляді жиру, який може залишатися на стегнах.

Цікаво 5 вправ за 5 хвилин: легкі способи прибрати живіт в домашніх умовах

Робіть більше кардіовправ

Якщо думаєте, як зменшити внутрішню частину стегна і схуднути в ногах, кардіо – чудовий спосіб, який допоможе це зробити. Намагайтеся збільшити інтенсивність тренувань, оскільки чим швидше і важче тренуєтеся, тим більше калорій спалюєте за короткий час.

Додайте вправи на присідання

Це найшвидший та найбезпечніший шлях до підтягнутих сідниць та ніг. Крім того, така вправа спалює значну кількість калорій через великі групи м’язів, на які вона впливає.



Присідання / Фото hunkemoller

Випади

Випади націлені як на сідниці, так і на стегна. Багато людей уникають цієї вправи, коли намагаються зменшити стегна. Проте вона важлива, адже залучає декілька груп м’язів, що допомагає підтягнути сідниці та спалити багато калорій. Завдяки таким результатам – ця вправа стає однією з найважливіших для нижньої частини тіла.

Ходьба

Ходьба – одна з найкращих речей, яку людина може зробити для свого тіла. Якщо хочете привести стегна в тонус і зміцнити сідниці, пройдіться по дорозі, яка розташована під нахилом. Така вправа служить не тільки методом, аби підняти тонус, а також спалює більше калорій, ніж ходьба по рівній поверхні.



Ходьба / Фото Getty Images

Зафіксуйте дієту

Не існує конкретної дієти для зменшення жиру на ногах і стегнах, проте деякі продукти містять менше калорій, що допоможе при дієті з дефіцитом калорій.

До теми Літнє схуднення: які ягоди допоможуть позбутися зайвої ваги та покращити здоров'я

Цілісні зерна, такі як коричневий рис і цільнозерновий хліб.

Білок, який може включати боби, горіхи, насіння, нежирне м’ясо та яйця.

Оливкова чи горіхова олія.

Дієта повинна також обмежувати улюблені десерти з високим вмістом цукру та фаст-фуд.