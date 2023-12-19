Найкраще, що можна зробити – це обрати глибоко особистий та продуманий подарунок, проте трапляються моменти, коли втілити це просто неможливо. І якщо вам потрібно купити щось для людини, яку ви зовсім не знаєте, цей список ідеально підійде для вас.

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Персоналізовані канцтовари

Скоріш за все, існує не так багато людей, які б не оцінили красиве канцелярське приладдя у подарунок. Тож намагайтеся підібрати таку річ, яка найбільше відповідатиме типу письма чи малювання людини, якій ви її даруватимете.

Якщо отримувач веде записник чи щоденник, красивий блокнот буде доречним подарунком, якщо ж полюбляє малювати – це можуть бути фарби, гарний скетчбук, набір пастельних олівців чи вугілля.

Гарна чашка

Кухлик може здатися досить нудним подарунком, але чого йому точно не бракує, так це універсальності. Зрештою, усі користуються чашками.

До того ж існує досить багато цікавих, оригінальних кружок, які чимало людей захотіли би тримати у своєму буфеті. Тож якщо ви підберете чашку цікавої форми чи з красивим принтом, це точно буде бажаним і приємним подарунком. Ще більш продуманим буде подарувати набір кухлів з 2 чи 4 штук.



Чашка може бути хорошим подарунком / Фото Pexels

Розкішна їжа

Звичайною їжею, звісно, ви нікого не здивуєте, проте незвичні товари, які не знайдеш на полицях супермаркету, можуть стати чудовим подарунком.

Це може бути красива пляшка вина, кошик з цікавими солодощами чи незвична кава із цікавим смаком. Головне, переконайтеся, що в отримувача немає алергії на той продукт, що ви збираєтеся дарувати.

Мило та піна

Банні приналежності – це ще один класичний тип подарунків. Втім, утримуйтеся від дуже персоналізованих подарунків, таких як крем для обличчя чи лосьйон, адже вони можуть не підійти до типу шкіри чи просто не сподобатися.

Натомість розкішна сіль для ванни чи мило для рук ручної роботи стануть чудовим і цінним подарунком.

Книги

Книга – це ще один універсальний подарунок. Звісно, ідеально, якщо ви знаєте книжкові захоплення людини, якій даруватимете щось – так ви зможете підібрати ідеальний варіант. Та навіть якщо вподобання людини вам взагалі невідомі, ви можете подарувати подарунковий сертифікат в книгарню чи книги для журнальних столиків про дизайн, подорожі чи їжу, або ж просто один з цьогорічних бестселерів.