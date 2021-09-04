Пиття у правильний час допоможе вам запобігти таким проблемам, як біль у шлунку, високий кров'яний тиск, закреп, втома, переїдання і навіть інфаркт та інсульт. Водночас це не означає, що ви не повинні вживати воду тоді, коли потребує ваш організм.

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Ось ці стратегічні періоди, коли рекомендовано обов’язково попити.

Як тільки прокинулися

Вранішня порція води є чудовим прискорювачем обміну речовин. Вона очищає кишківник і видаляє кислі відходи, які можуть завдати шкоди організму. Склянка води після прокидання також активізує роботу усіх внутрішніх органів і сприяє зволоженню тканин мозку.

За пів години до трапези

Вода за 30 хвилин до трапези допоможе організму засвоїти всі поживні речовини з їжі. Крім того, це врегулює почуття голоду та дозволить запобігти переїданню. Тож якщо ви намагаєтесь контролювати кількість спожитих калорій, вода стане вашим надійним союзником.



Вода важлива для організму / Фото pexels

Перед ванною

Перед прийняттям ванни спробуйте випити склянку теплої води. Це допоможе знизити артеріальний тиск.

Перед сном

Склянка теплої води перед сном допоможе зібрати всі токсини, які організм накопичив за день. Також це чудова профілактика утворення тромбів, які є головною причиною інфарктів та інсультів.

У добавок, пиття перед сном може сприяти швидшому засинанню, стабілізуючи рівень гормонів і поживних речовин.

При втомі

Іноді втома може бути симптомом зневоднення. Спробуйте випити склянку-дві води, щоб поповнити запаси рідини та зарядити свій організм.

Скільки води потрібно пити щодня