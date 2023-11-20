Це важливо знати: як часто треба змінювати і прати рушники

Ми звикли приймати душ кожного ранку та перед сном, втім чи задумувалися ви над тим, як швидко забруднюється ваш рушник? Щоб він залишався чистим, а не накопичував бактерії, радимо вам взяти для себе корисну звичку та систематично їх змінювати.

Як часто прати рушник

Після того, як ми витремо тіло рушником після прийому душу, він вбирає багато вологи та є ідеальним середовищем для розмноження мікробів. Саме тому рушники варто прати після трьох використань, тобто двічі на тиждень.

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Щоб запобігти розвитку мікробів на рушнику – дайте йому повністю висохнути після кожного використання.

Втім є певні випадки, коли рушники треба прати частіше. Рушники після заняття спортом та інтенсивного тренування варто кидати в прання одразу, адже вони вбирають в собі занадто багато поту.

Зверніть увагу й на те, що рушник в корзину варто кидати лише тоді, коли він повністю висохне, інакше зайвою вологістю ви лише збільшите ріст небажаних бактерій та грибків.



Рушники важливо прати після кількох застосувань / Фото Pexels

Що буде, якщо не прати рушник

Якщо систематично не прати рушник, то ви можете помітити подразнення на шкірі. Брудний рушник дуже швидко поширює інфекції, тож ваше обличчя може обсипати прищами чи з’являться певні почервоніння.

Також не варто своїм рушником ділитися з іншими членами сім’ї. У кожного має бути свій рушник, тому не варто кільком людям одночасно користуватися одним й тим же рушником.