Найкраща можливість набратись нових сил – міцний сон. Вчені виявили, що саме він може впливати на успішність школярів і студентів. Розповідаємо про цікаве дослідження далі.

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Сон і хороші оцінки: який зв'язок

Американські вчені проаналізували вплив кількості годин сну на розумову успішність у 600 першокурсників. Для цього використали відповідні трекери. Підліткам рекомендували спати 8 – 9 годин.

Виявилось, що чим більше студенти проводили часу у ліжку, тим кращими були їхні підсумкові оцінки. Щоправда, різниця була не надто великою – всього на 0,07 бала вищою. Але це вже хороший знак.

Ба більше, якщо подивитись на це питання глобально, то можна зробити висновок, що від сну залежатиме не лише оцінка, а й взагалі вміння сприймати та засвоювати інформацію.



Здоровий сон може покращити оцінки / Фото Pexels

До цього були дослідження на тваринах, які показали, що сон відіграє важливу роль у закріпленні денних спогадів. Відтак, якщо є проблеми з нічним відпочинком, то ускладнюється засвоєння знань та відбувається їхнє стирання з пам'яті. Саме тому навчання вночі – поганий варіант. Мозок у цей час не здатен правильно запам'ятовувати інформацію.

Для того, щоб сон вашої дитини був міцним і здоровим, не варто забувати про головні правила: дотримуватись режиму, засинаючи та прокидаючи в один і той самий час, за 30 хвилин до сну відкладати гаджети, провітрювати кімнату, вимикати яскраве світло та використовувати ліжко лише для сну.