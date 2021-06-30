Спортивне тренування вдома: як не кинути та зберегти мотивацію

Регулярні тренування є надзвичайно корисними для фізичного здоров’я людини. Крім того, допомагають позбутися від стресових ситуацій. Експерти з фітнесу розповіли як залишатися вмотивованими до тренувань вдома

Підтримання розпорядку дня

Якщо людина працює з дому, то її робочі будні можуть почати нагадувати вихідні. Саме тому важливо дотримуватися звичайного розпорядку дня.

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Для кращого результату можна прописувати свій план тренувань у записнику. Це допоможе систематизувати заняття і краще дотримуватися графіку. Крім цього, можна почати записувати свої досягнення, щоб бачити прогрес.

Потрібна кількість часу

За словами тренерів, головне якість, а не кількість. Якщо тренуєтеся з правильною інтенсивністю, можна витратити на хороше тренування приблизно 20 хвилин.

Ранкові тренування можуть допомогти максимально використати свою енергію та мотивувати себе на весь день.



Ранкове тренування / Фото Getty Images

Новачкам рекомендують виконувати від 15 до 20 хвилин вправ через день, а постійним відвідувачам тренажерного залу – 45 – 60 хвилин через день.

Запросіть рідних чи друзів приєднатися

Якщо самостійно займатися не виходить, можна попросити приєднатися друзів чи рідних. Це можна робити, як особисто, так і через відеочат.

Завжди набагато простіше дотримуватися плану тренувань і залишатися мотивованим, якщо робите це з кимось.

Тренування з друзями / Фото Total Beauty

Крім цього, можна урізноманітнити свої заняття. Наприклад, давати одне одному завдання чи використовувати таймер при виконанні певних вправ.

Зосередьтеся на тому, як ви себе почуваєте під час тренування

При виконанні регулярних тренувань важливо, щоб ви займалися фізичними вправами, які подобаються. Потрібно відчувати, що ця вправа підходить, а не копіювати те, що робить хтось інший.

Варто знайти свій стиль вправ, який найбільше подобається і який фізично можливий з урахуванням наявного у вас місця і ресурсів.

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Зверніться за порадою

Якщо не знаєте, з чого почати домашні тренування, варто звернутися до фахівця, який може допомогти.

Існує також безліч онлайн-класів з найрізноманітніших дисциплін, від йоги до танців і кардіо.