До такого висновку прийшли американські вчені. Йога може допомогти зменшити частоту й тривалість мігреней, а також послабити головний біль.

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У дослідженні науковців брали участь 114 людей віком від 18 до 50 років. Вони періодично страждали від повторюваних мігреней (від 4 до 14 разів на місяць). Їх поділили на дві групи – одні приймали таблетки та займалися його, а інші – лише вживали медикаменти.

Експеримент тривав три місяці. Перша група три рази на тиждень займалася йогою з інструктором, який навчав їх, як правильно виконувати дихальні вправи та які розслабляють. Наступні два місяці вони займалися самостійно п’ять днів на тиждень удома.

Обмеженням дослідження є те, що учасники самі повідомляли про мігрені, а тому це могло вплинути на точність результатів.

Учасники обох груп вели щоденник, у якому записували тривалість головних болей та ліки, які приймають.

Після трьох місяців експерименту, що люди, які займалися йогою, краще почувалися, ніж ті, хто приймали ліки. У них рідше були мігрені, а біль був менш інтенсивним. Крім того, через три місяці вони вживали майже вдвічі менше таблеток.