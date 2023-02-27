Впливає на ріст значною мірою концентрація певних гормонів, зокрема соматотропіну, який ще називають гормоном росту, гормонів щитовидної та надниркових залоз. Скорегувати ріст можна завдяки правильному харчуванню та способу життя.

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Вченим з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі вдалось виокремити продукти, які впливають на зріст дитини. Найкращими і найдешевшими є популярні для сніданку яйця. Скільки потрібно їсти, аби перегнати однокласників, розповідаємо далі.

Яка їжа впливає на зріст дитини

Дослідники провели експеримент в Еквадорі серед немовлят віком від 6 до 9 місяців. Їх поділили на 2 групи: одним додавали у раціон одне яйце щодня протягом шести місяців, а інші слугували як контрольна група, тож не їли яєць у цей період.

Аналіз вчених показав, що немовлята, які вживали яйця, мали на 47% нижчі ризики затримки росту, а у 74% було менше шансів мати недостатню вагу.



Яйця впливають на зріст / Фото Unsplash

Ми були здивовані тим, наскільки ефективним виявилося це дослідження. Розмір ефекту склав 0,63 порівняно з 0,39 у середньому по всьому світу,

– коментує провідна дослідниця Лора Яннотті.

Дослідники зазначали, що результати могли бути спотворені через обмежене споживання рівня цукру серед учасників тестової групи. Однак експеримент все ж дає розв'язання проблеми з недоїданням у регіонах, де немає доступу до належного харчування, адже яйця бюджетні, їх легко знайти у магазині. До того ж вони слугують збалансованим продуктом для немовлят та дітей старшого віку.

Варто зазначити, що вчені дослідили продукт і на наявність алергічних реакцій. Тож довелось ретельно обстежувати учасників за допомогою щотижневих візитів. На щастя, не було помічено жодних негативних змін.