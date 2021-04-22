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Якби кожна людина відмовилася від м'яса та молочних продуктів, ми б врятували довкілля від тисяч тонн вуглецевих викидів. Насправді за один рік тваринництво створює стільки викидів вуглецю, скільки весь транспортний сектор, – розповідає Дана Ханнес.

Так само, зменшивши споживання харчових продуктів тваринного походження, ми зменшимо споживання прісної води на 50%.



Як вироблення їжі впливає на екологію / Фото Pexels

У 2018 році Джозеф Пур став співавтором дослідження, яке виявило, що веганська дієта зменшить вуглецевий слід людини на 73%. Веганська дієта – це, мабуть, найсуттєвіший спосіб зменшити ваш вплив на планету Земля не лише зменшенням парникових газів, а й скороченням глобального підкислення, евтрофікації, землевикористання та споживання води, – додає дослідник. Це значно більше, ніж скорочення авіарейсів або придбання електричного автомобіля. Ось кілька порад, які допоможуть скоротити вуглецевий слід.

Їжте менше червоного м’яса

Найбільшої шкоди екології завдає їжа тваринного походження / Фото Pexels За останні 50 років попит на м'ясо зріс в 3 рази. Згідно з дослідженням 2018 року, саме яловичина провокує найбільшу кількість викидів парникових газів. Звичайнісінька корова за день "виробляє" і випускає в атмосферу 400 – 500 літрів метану, який є побічним ефектом її травних процесів. До того ж для її прогодування необхідно чимало їжі, вирощування якої теж відбиваєтеся на кліматі.

Вчені продовжують запевняти, що найефективнішою методикою є часткове скорочення вживання м'яса. Для клімату корисніше, якщо населення перейде на м'ясо птиць, вирощених на пасовищах, замість того, яке вирощується на фабриках. Не спонсоруйте індустрію морепродуктів Молюски. анчоуси, оселедець, сардини та тріска самі по собі мають мінімальний кліматичний слід. Але парникові гази у великій кількості утворюються через викид палива, що спалюється рибальськими човнами. При цьому креветки й омари вимагають великих енерговитрат для лову, тому і палива на цей промисел йде в рази більше.

Скоротіть споживання молочних продуктів