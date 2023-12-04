Як часто потрібно чистити щітку для волосся і чому це варто робити

Скоріш за все, ви витрачаєте досить багато часу для догляду за своїм волоссям. І було би дуже неприємно, якби всі ваші зусилля були зведені нанівець погано почищеною щіткою для волосся.

Якщо ви витрачаєте час на те, щоб підібрати для себе ідеальний шампунь, бальзам та інші засоби для волосся, варто виділити і кілька хвилин на те, щоб привести свій гребінець чи розчіску в порядок. Про те, як правильно це зробити, розповіла експертка Шелія Шацман.

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Чому потрібно регулярно чистити гребінець

Скоріш за все, ви часто чистите свої пензлики для макіяжу, адже вони мають бути чистими, щоб не нашкодити вашій шкірі. Те саме стосується і розчіски: з часом гребінець покривається залишками продуктів для волосся, якими ви користуєтеся, а таокж бактеріями, пилом, потом та оліями зі шкіри і мертвими клітинами.

Окрім того, важливо пам'ятати про те, що очищення гребінця – це не тільки видалення волосся з нього, але й прибирання усього іншого бруду та пилу.

Як часто варто чистити гребінець

Найкраще, що ви можете зробити для свого волосся – це не чекати, поки ваша розчіска почне виглядати брудною, або ж на ній з'являться видимі забруднення. Тож зазвичай ви маєте чистити щітку кожні два – чотири тижні.

Втім, цей період може відрізнятися від людини до людни в залежності від того, скільки засобу для укладки ви використовуєте, як часто берете гребінець до рук і скільки разів на тиждень миєте голову.

Пам'ятайте й про те, що у випадку, якщо щетина чи зубці на вашій щітці починають ламатися і відпадати, щітку варто замінити на нову. Для того ж, щоб ретельно її очистити, вам знадобиться всього кілька інструментів.



Чистити щітку потрібно дуже ретельно / Фото Pexels

Ви можете взяти шампунь, харчову соду та велику миску. У миску залийте теплу воду і покладіть туди щітку, попередньо видаливши усе волосся та видимий бруд. Додайте до води трохи шампуню та харчової соди і вспіньте її. За допомогою старої зубної щітки обережно пройдіться між усіма зубцями, щоб прибрати бруд за жир.

В кінці покладіть щітку на сухий рушник та дайте їй висохнути на повітрі. Не використовуйте щітку до того, як вона стане повністю сухою.