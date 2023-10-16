Важливо не лише записувати наші цілі, але й детально описати коли, де і як ми їх досягнемо.

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Нам може здаватися, що люди, які постійно тренуються, вживають здорову їжу, добре складають іспити та постійно ставлять перед собою нові виклики – мають якийсь надлюдський контроль, втім це зовсім не так. Наука вказує, що це всього лише ознака звички.

Люди, які мають корисні звички, рідше валяються на дивані, вживають шкідливу їжу чи відкладають важливе виконання завдань заради того, щоб посидіти в тік тоці. Якщо у вас виробляться корисні звички, то для правильного вибору вам не знадобиться ніяка сила волі.

Втім формування звичок потребує зусиль. Наука пропонує певні рекомендації та стратегії, які вам в цьому допоможуть. Детальніше про це описано в книзі "Як змінитися" професорки Пенсильванського університету Кеті Мілкман.

Поставте конкретну мету

Дослідження показали, що такі цілі, як "регулярно медитувати", є занадто абстрактними. Важливо зазначати для себе, що саме ви збираєтеся робити і як часто. До прикладу, не кажіть: "Я регулярно медитуватиму", а кажіть: "Я медитуватиму по 15 хвилин щодня".

Якщо ви вкажете чітко часовий проміжок часу, то це значно полегшить початок роботи та спостереження за вашим прогресом.

Створіть докладний план на основі підказок

Після того, як ви поставите конкретну мету, вам треба подумати над тим, що ж саме вас спонукає її досягнути.

Вчені довели, що ви досягнете більшого прогресу в досягненні своєї мети, якщо вирішите, коли і де ви досягнете своєї цілі.

План "Вчити іспанську мову по 30 хвилин п’ять днів на тиждень" цілком підійде, але краще буде, якщо ви собі зазначите це чіткіше, до прикладу, "Кожного для після роботи витрачати 30 хвилин на вивчення іспанської в офісі".

Складання такого плану знижує ймовірність того, що ви забудете його довести до кінця, оскільки час і місце у вашому плані будуть підказками до дії, які активізують вашу пам'ять.

Зробіть ціль цікавою самому собі

Часто під час вироблення нової звички, більшість з нас переоцінюють свою силу волі та обирають найефективніший шлях для досягнення кінцевої мети. Якщо ви хочете привести себе у форму, регулярно тренуючись, не біжіть за тренуваннями, які дадуть швидкі результати.

Дослідження показали, що ви досягнете більшого, якщо зосередитеся на пошуку способів зробити цікавим досягнення мети.



Зробіть ціль цікавою самим собі / Фото Pinterest

Будьте гнучкими

Успішне формування звички залежить від частого повторення. Гнучка звичка означає, що ви будете робити те, що вам потрібно, навіть якщо плани руйнуватимуться.

До прикладу, якщо ви ніяк не встигли помедитувати зранку, знайдіть час зробити це ввечері чи перед сном. У вас мають бути "аварійні резерви" на випадок надзвичайної ситуації. Ви можете навіть скоротити час на виконання цілі, але важливо, аби ви все одно не пропустили жодного дня.

Знайдіть відповідну соціальну підтримку

Щоб не здатися та досягнути цілі, спробуйте розповісти про них вашим друзям чи сім’ї. Таким чином у вас перед ними виробиться певна відповідальність, тож вам треба буде довести не лише собі на що ви здатні, але й іншим.

Також хороші звички швидше передаються нам від людей, які випереджають нас. Тоді нам захочеться бути схожими на них та також чогось досягнути. Наслідування людей, які вже досягнули того, чого хочемо ми, позитивно на нас впливає.