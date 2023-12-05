Об'ємні та блискучі локони завжди додадуть шику будь-якому образу, незалежно від кольору волосся чи його текстури. Та якщо від природи ваше волосся не в'ється, це не значить, що ви не можете насолодитися локонами: потрібно просто зробити таку зачіску вдома. Експертка Ейпріл Франціно поділилася порадами про те, як завити волосся якісно та безпечно.

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Що потрібно знати перед завивкою

Незалежно від того, якими інструментами для завивки волосся ви користуєтеся, існують основні правила, які потрібно знати перед укладкою. Перш за все, вам потрібно завжди готувати своє волосся до зачіски та захищати його. Перед завивкою нанесіть на волосся термозахисний засіб, повністю висушіть волосся та якісно розчешіть його, щоб розплутати усі можливі заплутані пасма.

Не забудьте й про те, що потрібно обрати правильний інструмент: більші за об'ємом бігуді та інструменти для завивки формуватимуть вільні локони, а менші – більш тугі.

Залежно від типу волосся потрібно підібрати і хорошу температуру.

Для тонкого та пошкодженого волосся – найменша;

Для нормального – середня;

Для дуже густого волосся можна використати високі температури.

Перш ніж торкатися волосся, вам потрібно почекати, поки воно повністю охолоне, щоб не пошкодити укладку. Після цього збризніть волосся лаком та розбийте локони пальцями, щоб розділити їх.



Для завивки тонкого волосся не можна використовувати високу температуру / Фото Pexels

Як накрутити волосся плойкою

Для контролю і чіткості локонів найкраще буде обрати плойку з зажимом, адже з нею ви зможете зробити красиві та гладкі спіралі всього за кілька простих кроків.

Зробіть поворот. Затискати пасмо волосся потрібно приблизно за 10 сантиметрів від коренів, але так, щоб плойка не торкалася вашої голови чи лиця. Після цього накрутіть пасмо волосся навколо плойки.

Тримайте не більше, ніж 10 секунд. Потім відпустіть пасма та дайте їм охолонути. Згодом повторіть процес на решті ділянок голови.