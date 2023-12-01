Як обрати найкращу новорічну ялинку: це потрібно знати

Обирати ялинку кожного року – це дуже важливе завдання, до якого варто підійти відповідально, якщо ви не хочете, щоб усі голки обсипалися ще до Нового року. Та експерти поділилися кількома порадами, які допоможуть обрати вам ідеальну ялинку.

Обирати святкову ялинку – це одна з найважливіших традицій до Різдва та Нового року. І цей спогад ви триматимете цілий рік, тож краще би обрати чудове дерево, яке стоятиме зеленим увесь святковий сезон.

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Оберіть місце розташування

Перед тим, як відправитися в магазин чи на ділянку, де ви купуватимете ялинку, вам потрібно попередньо визначити, де саме у вашому домі ви хочете її поставити. Намагайтеся уникати місць поблизу джерел тепла, зокрема радіаторів, батарей, залитих сонцем вікон та телевізорів.

Також найкраще буде ставити ялинку у такі місця, де ходить найменше людей, щоб уникнути випадкових зіткнень. Зважайте й на висоту ялинки, яку ви хочете купити, щоб у вас залишилося місце між стелею та вершиною ялинки.

Оберіть тип ялинки, який ви хочете

Кожний вид дерев відрізняється від інших, тож перед тим, як купувати ялинку, вам варто визначити, що саме ви хочете. Наприклад, якщо у вас є діти, то краще надати перевагу соснам чи ялинкам з м'якою хвоєю, а не звичайним ялинам, що мають гострі і короткі голки, що можуть бути болючими, якщо наступити на них.

Окрім того, зверніть увагу на колір, який найкраще впишеться у ваш інтер'єр: деякі дерева мають насичений темно-зелений колір, інші ж більш сірих чи білих відтінків.



Ялинка має бути свіжою / Фото Pexels

Зверніть увагу й на довжину гілок. Деякі дерева можуть виглядати дуже охайними і гарно підстриженими, проте коли ви принесете їх додому, виявиться, що на них дуже важко вішати прикраси. Також не забудьте переконатися, що стовбур дерева прямий, інакше вам доведеться витратити чимало зусиль для того, щоб просто встановити дерево у себе вдома.

Розгляньте з усіх кутів

Для того, щоб правильно оцінити ялинку, вам потрібно відступити від неї на кілька метрів та оглянути з кількох кутів. Вам потрібно знайти гіллясте дерево із гарною формою, кольором та приємним запахом. Стовбур має бути прямим та не проглядатися через голки.

Після цього вам варто перевірити стовбур обраної ялинки. Він має бути злегка липким. Також можете зігнути пальцями голку навпіл: у свіжій ялинці вони повинні ламатися, а у сосні – згинатися, але не ламатися.

Окрім того, ви можете взятися за гілку і потягти на себе. Якщо у вас в руці залишаться голки з дерева, це означає, що воно вже почало сохнути. Інший спосіб перевірити ялинку на свіжість – злегка постукати зрізаним кінцем ялинки по землі. Якщо кілька голок впаде, це нічого страшного, проте якщо дерево починає обсипатися, вам варто пошукати іншу ялинку.