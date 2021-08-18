Як обрати тип тренування, яке підтримає психічне здоров’я: поради експертки

Вчені неодноразово доводили, що фізичне здоров’я та психічний стан взаємопов’язані. Недостатня активність може призвести до занепокоєння і депресії, тоді як регулярні заняття спортом посилюють відчуття щастя.

Вправи роблять наш розум стійким і готовим до будь-якого стресу та труднощів, говорить психолог і членкиня правління Асоціації прикладної спортивної психології Хілларі Каута. Водночас, зазначає вона, тип тренування також має значення.

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В залежності від того, що вас хвилює, чи з якими відчуттями ви боретеся, можна адаптувати свої фізичні вправи. Таким чином ви не лише посилити свій природний стимул, а й підвищите мотивацію для підтримки активного способу життя.

Ці 2 поради психологині допоможуть вам визначитися з типом тренування, який найкраще підтримає ваше психічне здоров'я як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Слухайте себе

Людям із занепокоєнням та тим, хто зациклений на своїх проблемах, Каута радить віддати перевагу йозі чи пілатесу. За її словами, ці вправи допоможуть перефокусувати розум. Концентруючи свою енергію на формі, позах та диханні, дозволить перелаштувати його для ефективної боротьби зі стресом. Адже доведено, що медитація викликає нейромедіатори, які допомагають впоратися з тривогою.

Основні симптоми тривожності:

відчуття занепокоєння та постійне накручування;

легка втома;

труднощі з концентрацією уваги;

дратівливість;

напруження м’язів;

труднощі з контролем почуття тривоги;

проблеми зі сном.



Займайтесь йогою, якщо занепокоєні / Фото pexels

Натомість для тих, хто любить високоінтенсивні тренування, психологиня радить поєднувати їх із будь-якою формою психологічного розслаблення. Наприклад, вести рефлексивний щоденник після кожної пробіжки чи занять з боксу. Це допоможе позбутися від емоцій та зрозуміти, що саме вас хвилює. Так само медитативна розтяжка або прогулянка принесуть відчуття примирення з тими речами, з якими ви боретеся у формі тренування.

Змінюйте тренування

Уникаючи монотонності, ви зробите свої тренування більш повноцінними як з фізичної, так і з психологічної точки зору, каже Каута. До прикладу, якщо ви віддаєте перевагу бігу чи іншим високоінтенсивним тренуванням, час від часу замініть їх на більш заспокійливі, такі як та ж йога чи пілатес. Натомість ті, хто звик тренуватися вдома, можуть іноді розігрівати м’язи у фітнес-клубах.



Іноді змінюйте свої звичні тренування / Фото pexels

Однак, якщо кардинальні зміни вас сильно втомлюють, ви можете трошки змінити свої звички в спорті. Наприклад, зняти навушники під час пробіжки чи прогулянки і зосередитися на своєму оточенні. Навіть одна незначна зміна у почуттях, каже психологиня, може позитивно вплинути на ваш мозок і змусить його працювати по-іншому.