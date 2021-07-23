Як на організм впливає ранкова вода з лимоном : 5 корисних властивостей

Склянка води з лимоном вранці є важливою складовою гарного самопочуття на цілий день. Які корисні властивості має цей напій – читайте у матеріалі.

Виведення токсинів

Якщо зранку випити теплу воду з лимоном, це допоможе очистити організм, вивести з нього шкідливі речовини.

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Крім того, такий напій допоможе поліпшити роботу органів шлунково-кишкового тракту, прискорити метаболізм і схуднути.

Зміцнення імунітету

Лимон багатий на вітамін С. Середній цитрусовий містить близько 83 міліграм вітаміну С. Це допомагає зміцнити захисні сили організму та підвищує здатність опиратися вірусам.

Покращення стану шкіри

Тепла вода з лимоном є чудовим засобом для поліпшення стану шкіри. Лимонний сік виводить шлаки та токсини з організму, а вітамін С перешкоджає появі зморшок й передчасному старінню шкіри.

Вода з лимоном зранку / Фото 8Fit

Насичення організму антиоксидантами

Лимонний сік, який містить в собі потужні антиоксиданти, відмінно нейтралізує негативну дію вільних радикалів на організм. Завдяки цьому, знижується ризик розвитку захворювань серця, діабету та інсульту, а також появи злоякісних пухлин.

Стимулювання травлення

Напій буквально "будить" печінку і запускає процеси травлення. Для сильнішого ефекту можна додати в лимонну воду м'яту.

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Протипоказання

Якщо є захворювання шлунково-кишкового тракту або будь-які інші хронічні захворювання, важливо порадитися з лікарем.