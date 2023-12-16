Чавунні сковорідки – можливо, найбільш довговічні з тих, що коли-небудь будуть у вашій колекції. Окрім того, вони надзвичайно добре проводять тепло, але й потребують деякого особливого догляду. Про нього розповіла експертка з домогосподарства Мері Марлоу Леверетт.

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Як відчистити чавунний посуд

На щастя, якщо ви помітили проблему відразу, видалити іржу і нагар з чавуну дуже просто і для цього вам не знадобиться багато часу. Все, що вам потрібно – це кілька матеріалів та трохи мастила. Втім, відреставрувати можна навіть старі вироби, якщо іржа не послабила чавун та не залишила залізо тонким.

Що вам знадобиться:

нейлонова щітка із жорсткою щетиною;

скребок;

духовка;

серветка з мікрофібри;

лимонний сік;

харчова сода;

поліетиленова плівка;

рідина для миття посуду;

рослинна олія.

Зішкребіть видиму іржу

Для початку вам потрібно взяти жорстку нейлонову щітку або ж скребок та потерти видимі частини іржі з поверхні чавуну. Якщо ж іржава ділянка невелика, то, цілком ймовірно, це все, що вам потрібно зробити перед тим, як мити чавун.

Замішайте очищувальну пасту

Якщо після зішкрібання пасти їржа все ще залишилася на ній, тоді вам потрібно зробити спеціальну пасту, що допоможе очистити посуд. Для цього змішайте одну частину харчової соди і стільки ж лимонного соку у невеликій мисці.

Ретельно перемішайте суміш. Після цього нанесіть пасту на проблемні ділянки посуду та накрийте пасту поліетиленовою плівкою або помістіть посуд в пакет, що закривається.



Чавунний посуд потрібно ретельно чистити / Фото Pexels

Після цього вам знадобиться почекати принаймні 24 години, а після цього знову почистіть його жорсткою щіткою. Ретельно огляньте посуд та промийте у гарячій воді. За потреби повторіть обробку пастою.

Вимийте та висушіть чавун

Якщо іржа зникла з вашого посуду, тоді вам потрібно прочити чавун з м'яким милом та негайно витріть його насухо тканиною з мікрофібри. Так ви зможете запобігти появі іржі.

Згодом ви можете розігріти чавун до 200 градусів за Цельсієм. Нанесіть оду чи дві столові ложки рослинної олії на чавунні деталі, поки вони не стануть чорними та блискучими. Після цього випікайте чавунний посуд протягом однієї години. І перед тим, як виймати його з печі, дайте посуду повністю вистигнути.