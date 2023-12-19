Ось як потрібно мити посуд, щоб він служив вам довше

Можливо, ви вже зіпсували не одну сковорідку чи каструлю неправильним миттям? Або покриття з красивих тарілок злазить через грубу губку? На щастя, всіх цих проблем можна уникнути, якщо знати кілька секретів.

Сковорідки, мідні каструлі та дека мають служити вам десятиліттями, але це можливо тільки у тому випадку, якщо ви знаєте, як за ними правильно доглядати. Експертка Бетті Голд розповіла, як правильно потрібно мити різні види посуду.

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Як правильно мити різний посуд

Перше, що ви маєте знати про миття різноманітного кухонного начиння – не варто використовувати посудомийну машину, навіть якщо виробник стверджує, що це нормально. З часом це пошкодить покриття сковорідок і каструль, тож краще робити все самостійно руками.

Як очистити чавунний посуд

Найефективніший спосіб не допустити пошкодження чавунного посуду – це не замочувати його. Так, це може здатися вам дивним, проте замочування посуду у воді може призвести до погіршення покриття посуду.

Для того, щоб почистити чавун, вам потрібні:

тепла вода;

звичайна сіль;

рослинна олія.

Щоб отримати найкращі результати, вам потрібно дуже швидко помити сковороду чи каструлю відразу ж після того, як ви закінчите готувати, коли вона охолоне. Чавун добре зберігає тепло, тож це може зайняти деякий час.

Після цього приготуйте спеціальну пасту, змішавши сіль та олію. Цією сумішшю ретельно вичистіть чавунний посуд. А для того, щоб запобігти утворенню іржі, ретельно висушіть сковороду та злегка змастіть поверхню олією. Ви також можете накрити сковорідку паперовим рушником, щоб захистити її від пилу під час зберігання.

Як очистити антипригарне покриття

Антипригарні сковорідки чудові, коли потрібно готувати липку їжу із мінімальною кількістю олії, та за ними потрібний особливо ретельний догляд. Тож для того, щоб почистити таку сковорідку, вам потрібна гаряча вода з милом та рослинна олія.



Антипригарні сковорідки потрібно чистити м'якою губкою / Фото Pexels

Спершу просто помийте сковорідку м'якою губкою з милом. Уникайте використання абразивних губок чи металевих щіток – вони точно пошкодять покриття. Після цього промийте сковороду у гарячій воді та висушіть її рушником. І хоча сковорідки із антипригарним покриттям не потребують змащення маслом, багато кухарів все ж роблять це для того, щоб вони не висихали.

Як почистити мідь

Для того, щоб почистити мідь, аби вона не стала із часом коричневою, вам потрібно спершу вимити каструлю з мийним засобом у гарячій воді та використовувати для цього м'яку губку. А для того, щоб видалити усі залишки їжі, що прилипли, використайте трохи харчової соди, що діятиме, як м'який абразив.