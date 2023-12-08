Садовий експерт Кріс Бонетт розповів на що саме треба звернути увагу, щоб ялинка стояла довго та залишалася свіжою навіть після свят.

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Якщо ви хочете придбати додому живу ялинку, тоді скористайтеся важливими порадами, які дозволять вам тішитися зеленою красунею впродовж усіх свят.

Аромат ялинки

Сильний, приємний та свіжий аромат є гарним показником здорової ялинки. Затхлий запах може бути ознакою, що з деревом не все добре.

Розправлені гілки

Ця ознака вкаже на те, що за ялинкою правильно доглядають. Будь-які залисини та обсипання на гілках – не дуже добрий знак. У теплому приміщенні ялинка може швидко обсипатися.

Колір

Найперше, на що треба звернути увагу покупцям – це колір. Дерево має виглядати зеленим. Переконайтеся в тому, що на гілках немає коричневого кольору, який свідчить про те, що дерево починає обсихати.



Поради, як правильно обрати ялинку / Фото Зелені Янголи

Стан голок

Переконайтеся, що голки гнучкі, оскільки жорсткі голки, які легко ламаються, є першою ознакою того, що ялинка помирає.

Опадання хвої

Перевірити хвою також можна, провівши руками по гілках або постукуючи по стовбуру дерева. Трішки хвої все ж таки може опасти, особливо, якщо ви з вулиці принесете її в теплу квартиру. Однак, якщо одразу при купівлі ви бачите рясне опадання – це свідчить про те, що дерево не свіже.

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Місце продажу ялинки

Вибирайте ялинку, яка збереглася у частково затіненому місці. Таким чином дерево довше зберігається свіжим та захищене від прямих сонячних променів.

Міцний стовбур

Позитивна ознака якісної ялинки – міцний стовбур. Це вказує на те, що за деревом добре доглядали і воно правильно росло.