Журналісти поспілкувалися з лікарем-дерматологом, трихологом, косметологом Катериною Козловською. Вона нагадала, що за вироблення шкірного сала відповідають сальні залози, які знаходяться в шкірі.

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За добу його виробляється близько 20 грамів і він повинен живити волосся, захищаючи від висихання, а шкірний покрив оберігати від негативного впливу навколишнього середовища.

Чому сальні залози можуть почати працювати інтенсивніше

Фізіологічні причини

вагітність і лактація

підлітковий період – збільшується виділення тестостерону через гормональну перебудову та підвищується чутливість до нього сальних залоз

період перед менопаузою

генетика

зміни в балансі статевих гормонів

Неправильно підібраний догляд за шкірою голови і волоссям

Лікарка зазначила, що проблеми можуть бути через неправильний догляд:

миють занадто часто або навпаки рідко

нераціональне застосування агресивних ексфоліантів для шкіри голови – це може привести до компенсаторної гіперпродукції шкірного сала та до того, що вже до вечора волосся буде виглядати неохайно

неправильна техніка миття волосся – велика частина людей намилює волосся, а потрібно ретельно очищати шкіру голови

Перепади температур

Різкі перепади температурного режиму та часте використання гарячих температур під час сушіння волосся феном, миття голови надто гарячою водою.

Механічні фактори

Наприклад, звичка постійно поправляти волосся або часто розчісувати може змусити сальні залози працювати активніше.

Проблеми з травленням

Порушення роботи шлунково-кишкового тракту і неправильні харчові звички також можуть стати причиною порушення у роботі сальних залоз.

Хронічні стреси

Можуть провокувати надмірну жирність волосся через те, що в крові спостерігається підвищення рівня кортизолу (гормону стресу), який впливає на роботу сальних залоз.

Поради щодо врегулювання роботи сальних залоз: