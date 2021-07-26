Як швидко позбутися стресу: 8 дієвих та перевірених методів

Позбутися від негативних емоцій і постійного стресу можна менш ніж за 15 хвилин. Які заняття допоможуть – читайте у матеріалі.

• Медитаційна перерва

Для цього сядьте спокійно, закрийте очі та зосередьтеся на своєму диханні. Якщо відволічетеся, тоді знову поверніть увагу до дихання. Це допоможе почувати себе більш спокійним і позитивними.

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• Вийти на вулицю

Вийдіть на вулицю на кілька хвилин, щоб посидіти на сонечку та просто подихати свіжим повітрям. Згідно з дослідженнями, навіть кілька хвилин, проведених на вулиці, можуть зняти стрес, зарядити енергією, поліпшити пам'ять та зменшити занепокоєння. Навіть якщо ви перебуваєте у місті, намагайтеся звертати увагу на дерева, квіти та парки.

• Посміятися

Прочитайте кілька сторінок кумедної книги, перегляньте відео улюбленого коміка або зателефонуйте другові, який завжди смішить. Сміх піднімає настрій, а також стимулює роботу серця, легенів і м'язів. Це змушує ваш мозок вивільняти більше ендорфінів для кращого самопочуття, що допоможе розслабити м’язи та стимулює кровообігу.



Посміятися / Фото storyblocks

• Подумати про хороше

Візьміть ручку та перерахуйте принаймні кілька речей, за які сьогодні вдячні. Подумайте про свої стосунки, про те, що було добре, і про будь-які позитивні сторони життя – великі чи малі. Люди, які так роблять, почуваються краще і їх менше турбує стрес.

• Послухати музику

Увімкніть кілька своїх улюблених пісень, щоб розслабитися і підняти собі настрій. Дослідження показують, що музика здатна зменшити занепокоєння і навіть зняти біль. Якщо відчуваєте бажання встати та потанцювати – так і зробіть.



Послухати музику / Фото iStock

• Прогулятися

Прогулянка по околицях підніме настрій і позбавить від стресу. Згідно з дослідженнями, прогулянка може стимулювати творче мислення. Не виключено, що з'явиться свіжа ідея.

• Зробити розтяжку

Встаньте і дотягніться до пальців ніг. Зробіть невелику перерву, щоб акуратно розтягнути шию, плечі, поперек, ноги. Крім того, можете пробувати рухи з йоги, адже це знижує стрес і розганяє кров.

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• Поспілкуватися

Зателефонуйте другові й поговоріть з ним пару хвилин, напишіть члену сім'ї й дізнайтеся, як у нього справи, домовтеся з колегою про зустріч за кавою. Контакти з іншими людьми зміцнюють соціальні зв'язки й дають більше підтримки. Дослідження підтверджують: міцні стосунки – один з найкращих способів стати щасливіше.