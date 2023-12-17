Неприємний запах у роті після того як ми з’їли цибулю з’являється через те, що сірчисті сполуки, які містяться в ній вступають в реакцію з бактеріями у роті. Саме внаслідок цього ми відчуваємо дуже різкий запах.

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Щоб сильний запах цибулі не залишався на диханні, його мінімізувати та уникнути можна завдяки кільком простим способам. Звісно, ви можете скористатися жувальною гумкою, м’ятною цукеркою чи банальним чищенням зубів, втім пропонуємо вашій увазі інші не менш результативні методи.

Як позбутися різкого запаху цибулі з рота

Лимон

Скибочка лимона в роті здатна усунути те, що вас так сильно турбує. Посмокчіть її або ж прополощіть рот лимонним соком. Ця діє нейтрадізує запах цибулі, оскільки кислотні властивості цитрусових допомагають боротися з сильним запахом.

Зелень

Будь-яка свіжа зелень може допомогти освіжити дихання та зменшити запах цибулі. Такі трави як м’ята, петрушка чи кінза мають дезодорувальні властивості.



Прості способи, які допоможуть позбутися поганого запаху з рота / Фото Pexels

Ополіскувач

Після ожі можете скористатися ополіскувачем без вмісту спирту, який допоможе зробити дихання свіжим.

Оцет і сода

А от оцет з водою вам знадобиться у випадку, якщо треба прибрати неприємний запах з рук. Помийте їх оцтом чи розчином харчової соди, щоб нейтралізувати аромат, а після цього промийте під водою з милом.