Кожен з нас знайомий з відчуттями, коли треба багато часу виділити на розплутування гірлянди. Та якщо знати кілька секретів, то можна назавжди забути про проблему з клубком святкової декорації.

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Коробка для гірлянд

При купівлі гірлянд вони ідеально складені в коробку, а назад в такому ж вигляді їх скласти буває складно. Помічали таке за собою? Так от, щоб мерехтливі ліхтарі не заплутувалися, використайте для зберігання гірлянд не внутрішню частину коробки, а зовнішню.

Одну частинку гірлянди прикріпіть скотчем і обмотуйте навколо коробки. Це дозволить не заплутатися гірлянді між собою. Коли домотаєте гірлянду до кінця, також прикріпіть скотчем та замотайте у крафтовий папір. Наступного року вам знадобиться кілька секунд, щоб розплутати різдвяну декорацію.



Гірлянду від ялинки можна легко скласти / Фото Pexels

Картон

Якщо у вас не збереглася коробка, то аналогічний метод описаний вище можна застосувати до картону. Для цього вам знадобиться шматочок картонуг навколо якого ви обмотаєте гірлянду. Зверху обгорніть прикрасу пухирчастою плівкою для кращого зберігання.

Циліндр

Ще один чудовий спосіб скласти гірлянду – використати щось циліндричне. Це може бути якась труба чи навіть упаковка від чипсів Pringles. Обгорніть ліхтарики навколо цього циліндра, закріпивши початок та кінець скотчем.