Звісно, хотілося би, щоб в шафах було хоча б трохи більше місця, але, на щастя, існує багато способів збільшити простір у шафі, який у вас є. Бріана та Еріка Спруйл, професійні організатори, розповіли, як організувати власний простір.

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Переоцініть свою вішалку

Чи справді вам потрібно вішати тонку блузку на велику дерев'яну вішалку? Можливо, варто переорганізувати те, як ви вішаєте речі на вішаки. Викиньте усі зламані та пошкоджені і краще замініть їх на тонкі вішаки. Так ви зможете зберегти одяг охайним, а також він буде поміщатися у шафу без зайвих зусиль.

Купіть органайзери для шаф

Ви будете дуже здивовані, та органайзери для шаф можуть кардинально змінити ситуацію. Як і шухляди, ці місця дозволять вам зберігати складені речі у порядку. Це значить, що вони займатимуть мінімум місця, і до того ж вам буде легко їх діставати та шукати.

Використовуйте увесь простір шафи

Якщо вам здається, що шафа занадто маленька, скоріш за все, ви не використовуєте весь її потенціал. Для того, щоб збільшити кількість місця, вам варто додати плаваючі полиці, гачки на внутрішній стороні дверцят та на стінках шафи. Туди ви зможете вішати капелюхи, ремені чи прикраси.



В шафу можна вмістити дуже багато речей / Фото Pexels

Додайте більше полиць

Часто при покупці шафи полиці в ній влаштовані не найзручнішим шляхом, тож буде розумно підігнати її під власні потреби. Скажімо, скоріш за все, вам не потрібна квадратна полиця висотою у 40 сантиметрів. Замість неї ви можете зробити дві менші, і так вмістите більше речей.

Все, що потрібно зробити – це виміряти шафу та проявити трохи креативу.

Думайте сезонно

А чи не лежать у вашій шафі купальники та літні шорти? Можливо, у грудні настав час прибрати цей одяг у ящики і поставити їх десь у коморі або під ліжком. Так ваша шафа відразу стане більш просторою та охайною.

Намагайтеся тримати у ній тільки ті речі, які підходять до сезону, а усі інші відкладати.