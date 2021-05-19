Однак найгірше те, що ці помилки можуть призвести до травм, каже персональна тренерка та письменниця Тамара Приджетт із Нью-Йорка. І навіть якщо відразу цього не сталося, це аж ніяк не гарантує, що наступного разу після виконання планки ваше тіло буде в нормі.

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Найпоширеніші помилки планки

Найчастіше, каже спортсменка, люди заводять плечі вперед , що призводить до округлення грудного відділу хребта – частини, яка починається з тильної сторони шиї та опускається до грудної клітки.

, що призводить до округлення грудного відділу хребта – частини, яка починається з тильної сторони шиї та опускається до грудної клітки. Розповсюдженою помилкою є також занадто висока позиція . Це означає, що прес не працює так сильно, як слід.

. Це означає, що прес не працює так сильно, як слід. Крім того, виконуючи високу планку, люди можуть опускати таз, що провокує надмірне розтягнення поперекового відділу хребта.

Я також бачу, як люди роблять якісь дивні речі з головою, тримаючи планку. Це або нахил назад, ніби вони намагаються підняти погляд до стелі, повернувшись так, щоб бачити себе в дзеркалі. Або звисають так низько, що їм добре видно живіт і взуття. Ці положення неправильні та можуть призвести до великого стресу на хребті,

– говорить Приджетт.

Голову потрібно тримати в нейтральному положенні, додає тренерка, так, щоб вона була на одній лінії з шиєю та спиною. Це дозволить хребту прийняти найбільш правильний стан і таким чином ви уникнете небажаних травм.



Стоячи у планці, тримайте голову, шию та хребет на одній лінії / Фото popsugar

А якщо ви не впевнені, що правильно стоїте у планці, вона радить скористатися допомогою тренера, чи друга, які з боку можуть оцінити вашу форму під час виконання вправи.

Як робити планку правильно