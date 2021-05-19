Однак найгірше те, що ці помилки можуть призвести до травм, каже персональна тренерка та письменниця Тамара Приджетт із Нью-Йорка. І навіть якщо відразу цього не сталося, це аж ніяк не гарантує, що наступного разу після виконання планки ваше тіло буде в нормі.
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Найпоширеніші помилки планки
- Найчастіше, каже спортсменка, люди заводять плечі вперед, що призводить до округлення грудного відділу хребта – частини, яка починається з тильної сторони шиї та опускається до грудної клітки.
- Розповсюдженою помилкою є також занадто висока позиція. Це означає, що прес не працює так сильно, як слід.
- Крім того, виконуючи високу планку, люди можуть опускати таз, що провокує надмірне розтягнення поперекового відділу хребта.
Я також бачу, як люди роблять якісь дивні речі з головою, тримаючи планку. Це або нахил назад, ніби вони намагаються підняти погляд до стелі, повернувшись так, щоб бачити себе в дзеркалі. Або звисають так низько, що їм добре видно живіт і взуття. Ці положення неправильні та можуть призвести до великого стресу на хребті,
– говорить Приджетт.
Голову потрібно тримати в нейтральному положенні, додає тренерка, так, щоб вона була на одній лінії з шиєю та спиною. Це дозволить хребту прийняти найбільш правильний стан і таким чином ви уникнете небажаних травм.
Стоячи у планці, тримайте голову, шию та хребет на одній лінії / Фото popsugar
А якщо ви не впевнені, що правильно стоїте у планці, вона радить скористатися допомогою тренера, чи друга, які з боку можуть оцінити вашу форму під час виконання вправи.
Як робити планку правильно
- Станьте навколішки.
- Опираючись на долоні та пальці ніг, підійміть коліна так, щоб ваші ноги були прямими.
- В цей час ваші сідниці повинні бути стиснутими, а руки мають розміститися прямо під плечима.
- Напружте м’язи пресу, щоб тримати себе вгорі та не давати животу стирчати.
- Голову та хребет тримайте на одній лінії, не дозволяючи спині прогинатися, а підборіддя не підтягуйте до грудей.
- Ваше тіло має виглядати, мов довга пряма шпала.