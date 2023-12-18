Як підібрати ідеальний подарунок на Новий рік для будь-кого: варто знати цей секрет

Вибір подарунків може бути дуже приємним, якщо ви знаєте, що саме хоче людина, для якої ви їх обираєте. У іншому ж випадку цей ритуал може перетворитися на справжню муку. На щастя, експерти знають секрети, які допоможуть обрати чудовий подарунок для будь-якої людини.

Проблема вибору подарунків для приятелів, колег з роботи на не надто близьких родичів постає кожного року, і якщо вам набридло ламати голову над нею, можливо, настав час дослухатися до порад експертки Фіони Маккензі Джонстон.

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Як обрати ідеальний подарунок

Практика і дарування, і отримування подарунків є вкрай важливою для дуже великої кількості людей. Та чи є щось гірше, ніж отримати жахливий, зовсім непотрібний подарунок на Різдво чи Новий рік? На щастя, уникнути цього, щонайменше зі свого боку, не так вже й складно.

Виявляється, існує чотири основні категорії подарунків, серед яких ви можете обрати той, що точно підійде, відповідно до статусу чи вподобань людини, якій ви купуєте подарунок.

Перш за все, якщо покупка подарунків кожного року для великої кількості людей стає для вас великим фінансовим тягарем, ви можете заздалегідь домовитися зі своїми друзями та рідними про ліміт витрат або ж навіть домовитися замість подарунків робити благодійні пожертви на ім'я одне одного – виявляється, це також досить розповсюджена практика.



Подарунки є дуже важливою традицією / Фото Pexels

Та якщо ви все ж чітко налаштовані подарувати щось своїм рідним, тоді варто перейти до категорій подарунків. Перша – це та, що говорить щось про того, хто дарує.

Тож якщо ви займаєтеся випічкою, написанням книг чи малюєте картини – виріб, створений власними руками, може бути непоганим подарунком. Та не варто забувати і про одержувача; якщо ваша сестра не їсть солодкого, немає сенсу дарувати їй цукерки, навіть якщо на їх приготування ви витратили цілу ніч. І людина, яка не любить читати, скоріш за все, не оцінить книгу у подарунок, навіть якщо ви чудовий письменник.

Друга категорія подарунків – це ті, що стосуються одержувача. Втім, варто попередити – обирати подарунок, спираючись на цю категорію, варто тільки у тому випадку, якщо ви досить добре знаєте людину. Річ у тому, що тут досить легко прогадати.

Наприклад, ви знаєте, що людина полюбляє декорувати інтер'єр, але якщо ви не впевнені точно щодо її смаку, не варто дарувати їй ексцентричні подушки чи вази для квітів. Те саме стосується і більшості інших тем для подарунків.

З іншого ж боку, третя категорія – це подарунки, що стосуються події чи сезону, і вони підійдуть чудово, якщо ви не дуже добре знаєте людину. До таких подарунків можна включити прикраси на ялинку та буквально будь-що, що може принести задоволення у будні дні.

Ви можете придбати у подарунок олію для ванни, ароматичні свічки, дорогі цукерки, вишуканий чай чи справді хороший сир – будь-що, що поєднує химерність і практичність.

І, нарешті, четверта категорія – це подарунки, що говорять і про одержувача, і про дарувальника, а також і про символізм події. Тобто ви можете подарувати добре проведений час разом – будь-то квитки в оперу, театр чи на балет. Також це може бути сентиментальний альбом зі спільними фотографіями – загалом, усе, що може нагадати про приємні спогади разом чи створити нові.