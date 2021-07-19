Як відростити довге волосся: схема від трихолога

Багато жінок мріють про довгі та густі локони. Проте не всім вдається їх відростити швидко. Для цієї справи потрібно набратися терпіння.

Трихологиня Лариса Пономаренко розповіла про схему, яка допоможе відростити здорові довгі локони.

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Перше, що радить лікарка – відвідати трихолога для того, що б виключити будь-які захворювання на волосистій частині голови.

Поради для росту волосся

Не використовуйте стимулятори росту волосся без призначення фахівця. Через це може початися випадіння волосся і цей процес може бути досить затяжним.

Не забувайте стрижку кінчиків волосся, особливо, якщо волосся освітлене або знебарвлене. Коріння буде рости, а кінчики ламатися.

Потрібен повний домашній догляд: пілінг, шампунь, маска, кондиціонер, масло та термозахист.

Професійний догляд – вибирайте "холодні" методи, які не пошкоджують волосся, наповнюючи його кератином і вологою.

Гарячі методи теж підходять, але є два протипоказання: