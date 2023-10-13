Ось як зберегти букет свіжим тижнями: 5 лайфхаків від флористів

Живі квіти вдома чи на роботі можуть миттєво підняти настрій, та, на жаль, вони зовсім недовговічні. Втім, ви можете виправити ситуацію та зробити так, щоб ваш чудовий букет простояв у вазі набагато довше.

Виявляється, квіти і справді можуть впливати на емоції і настрій та навіть пам'ять як жінок, так і чоловіків. І для того, щоб зберегти приємні спогади, ви можете правильно доглядати за букетом, а згодом навіть красиво засушити його. Про те, як це зробити, розповіла флористка Валері Гітельман.

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Візьміть чисту вазу

Так, цей крок багато кому може здатися очевидним, втім, все одно не забудьте переконатися, що ви сполоснули свою вазу від залишків застояної води чи мила.

Перш ніж складати свій букет, обов’язково використовуйте чисту вазу та наповніть її приблизно на три чверті теплою водою,

– поділилася флористка Валері.

Додайте у воду корм для квітів

Більшість букетів продаються вже разом із пакетом корму для них. Втім, якщо ви самостійно зрізали букет чи якщо він продавався без спеціальних добавок, ви завжди можете виготовити їх самостійно. Для цього вам потрібно змішати дві столові ложки цукру та дві столові лодки білого оцту та додати цю суміш до вази з водою.

Цукор допоможе живити квіти та сприятиме розкриттю бутонів, а білий оцет натомість не дасть бактеріям у воді швидко розвиватися, і це збереже квіти свіжими.

Обріжте стебла

Щойно ви принесете квіти додому, відразу ж обріжте стебла принаймні на пів сантиметра. Різати їх потрібно під кутом у 45 градусів, адже це збільшить площу поверхні, через яку стебла поглинають воду. Окрім того, це допоможе запобігти тому, що ваші стебла опиняться на одному рівні із дном вази.



Обрізати стебла потрібно відразу після покупки букету / Фото Pexels​

Видаліть нижнє листя

Вам може здатися, що видалення листя з букета може зіпсувати його вигляд, проте це не так – якщо ви прибирете зайву зелень, це зробить квіти більш довговічнимии та надасть букету естетичного вигляду.

Так листя не опиниться у воді та не стане розсадником різноманітних бактерій, що можуть зіпсувати стебла квітів

Змінюйте воду через день

Зміна води зменшить кількість бактерій у вазі та забезпечить свіжу воду для стебел. Певні сорти троянд можуть зберігатися тижнями, якщо їм регулярно замінювати воду.

Ви маєте зробити це звичкою, і будете здивовані тим, наскільки свіжішими виглядатимуть квіти. Не забувайте й про те, що стебла потрібно підрізати щоразу після того, як ви замінюєте воду.