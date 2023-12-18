Невеликі приміщення завжди можна збільшити візуально, якщо використовувати для цього правильні інструменти. І експерка Антонія Бентел знається на них, тож дала кілька доречних порад, що можна легко втілити у себе вдома.

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Діліть приміщення на зони

Якщо ви живете в однокімнатній квартирі, то ваша вітальня водночас слугує вам і за спальню. Та для того, щоб кімната не виглядала захаращеною та надто маленькою, спробуйте візуально розділити кімнату на дві частини – ту, де ви спите, та ту, де ви приймаєте гостей та відпочиваєте.

Так вам і не набридне одна головна кімната, і ви зможете легше планувати свій день та почуватиметеся більш продуктивними, якщо не проводитимете весь день у спальній зоні.

Не забувайте про дзеркала

Правильно розвішані дзеркала можуть зробити будь-який простір візуально більшим. Світло від дзеркала відбивається у темні кути, а це створює ілюзію подвійного простору.

Якщо ви створите у своїй спальні дзеркальний куточок, це допоможе вам зробити кімнату набагато світлішою, і ви самі її не впізнаєте – вона відчуватиметься більшою, ніж раніше.

До того ж непоганою ідеєю може бути встановлення внутрішніх вікон. Так простір між кімнатами все ще буде розділений, але ви створюватимете ілюзію простору, а також зробите квартиру світлішою.

Позбудьтеся безладу

Можливо, одна з головних причин, чому ваша кімната здається такою маленькою – через купу дрібничок та сувенірів, які ви зберігаєте на усіх горизонтальних поверхнях. Що ж, саме час їх позбутися, адже вони створюють немало візуального шуму, що ніби зменшує простір приміщення.

Для того, щоб не викидати улюблені дрібнички, проте не заставляти ними увесь дім, ви можете подумати про встановлення вбудованих шаф, у яких можна зберігати чимало речей.



Безлад може зробити будь-яке приміщення меншим / Фото Pexels

Інвестуйте у вбудовані меблі

Так, вбудовані меблі можуть вирішити дуже багато ваших проблем із простором. Іноді замість того, щоб купити вже готові меблі, краще найняти столяра, який попрацює над тим, щоб якомога краще вписати предмети інтер'єру у ті квадратні метри, що ви маєте.

Розважайтеся з кольорами

Ви можете бути здивовані, та невеликий простір – це ідеальне місце для сміливого вибору кольорів. У вас може виникнути спокуса обрати блідий і світлий колір для того, щоб візуально збільшити приміщення, та це може бути не найкращим варіантом.

Якщо у вашій оселі не надто добре освітлення, спробуйте використати більш глибокі кольори. У випадку ж, якщо в приміщення проникає досить багато сонця, ви можете використати яскраві та життєрадісні відтінки.