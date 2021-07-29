Каркаде – кислуватий на смак напій яскраво-червоного кольору, який приготований із сушених квіток гібіска.
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Колір свій напій отримує від пелюсток, які містять високий рівень рослинного поліфенолу антоцианіну.
Вчені зауважили, що поліфенольні сполуки, якими багатий чай каркаде, швидко всмоктуються в шлунку та абсорбуються в тонкому кишківнику, позитивно впливаючи на здоров'я людини.
Каркаде / Фото Caroline's Cooking
Згідно з дослідженнями, регулярне вживання чаю каркаде чинить антибактеріальну дію на більшість патогенних мікробів, які викликають у людини інфекції органів дихання, шкіри, навіть кісток і суглобів.
Також поліфеноли, які містяться в чаї каркаде, підтримують мікрофлору кишківника. Це допомагає імунній системі бути міцнішою та активніше протистояти інфекціям.
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Протипоказання вживання чаю
При гастриті, виразковій хворобі, гострих запальних процесах органів травлення – краще уникати цей напій. Крім цього, може бути індивідуальна непереносимість чаю з пелюсток суданської троянди, алергічна реакція.