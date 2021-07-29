Захищає та допомагає імунній системі: які корисні властивості чаю каркаде

Чай каркаде багатий на поліфеноли, які є потужними антиоксидантами. Тобто знижують шкоду окисного стресу, захищаючи клітини від окислення і старіння. Крім того, вберігають організм людини від розвитку раку, серцево-судинних хвороб, нейродегератівних змін і запальних процесів.

Каркаде – кислуватий на смак напій яскраво-червоного кольору, який приготований із сушених квіток гібіска.

Цікаво Сприяє втраті ваги та захищає від розвитку раку: який чай найкращий для здоров'я

Колір свій напій отримує від пелюсток, які містять високий рівень рослинного поліфенолу антоцианіну.

Вчені зауважили, що поліфенольні сполуки, якими багатий чай каркаде, швидко всмоктуються в шлунку та абсорбуються в тонкому кишківнику, позитивно впливаючи на здоров'я людини.



Каркаде / Фото Caroline's Cooking

Згідно з дослідженнями, регулярне вживання чаю каркаде чинить антибактеріальну дію на більшість патогенних мікробів, які викликають у людини інфекції органів дихання, шкіри, навіть кісток і суглобів.

Також поліфеноли, які містяться в чаї каркаде, підтримують мікрофлору кишківника. Це допомагає імунній системі бути міцнішою та активніше протистояти інфекціям.

Читайте також Чай матча: які корисні властивості має та кому небезпечно його пити

Протипоказання вживання чаю

При гастриті, виразковій хворобі, гострих запальних процесах органів травлення – краще уникати цей напій. Крім цього, може бути індивідуальна непереносимість чаю з пелюсток суданської троянди, алергічна реакція.