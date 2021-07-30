Яких правила харчування варто дотримуватися у літню спеку: 3 поради

Під час літньої спеки є важливі 3 правила, яких потрібно дотримуватися задля кращого здоров'я людини. Що буде корисно для організму – читайте у матеріалі.

Відновлення води в організмі

Влітку людина багато пітніє, що є звичайним фізіологічним процесом для терморегуляції. Проте з потом втрачається вода, яку потрібно поповнювати.

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Не варто вгамовувати спрагу солодкими чи газованими напоями, які насичені великою кількістю цукру. Краще підтримувати водний баланс чистою негазованою водою.

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Якість продуктів

Спека суттєво впливає на якість продуктів. При недотриманні правил зберігання збільшується небезпека їх вживання.

Особливо важливо бути пильним до таких продуктів, як ковбасні вироби, сире м`ясо та риба, молочні продукти, вершки. Крім того, намагайтеся уникати кур'єрських доставок в цю пору.

Вітаміни

Додавайте до кожного прийому їжі зелень, овочі, листя салату. Вони багаті калієм, кальцієм, вітамінами групи В, С та антиоксидантами. Проте важливо не переїдати.

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Крім цього, розбавте раціон холодними супами. Високоякісний білок знайдете в яйцях, рибі, м`ясі, бобових. На сніданок і обід вони підійдуть ідеально.