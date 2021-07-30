Яких правила харчування варто дотримуватися у літню спеку: 3 поради
Джерело:Elle
Під час літньої спеки є важливі 3 правила, яких потрібно дотримуватися задля кращого здоров'я людини. Що буде корисно для організму – читайте у матеріалі.
Відновлення води в організмі
Влітку людина багато пітніє, що є звичайним фізіологічним процесом для терморегуляції. Проте з потом втрачається вода, яку потрібно поповнювати.
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Не варто вгамовувати спрагу солодкими чи газованими напоями, які насичені великою кількістю цукру. Краще підтримувати водний баланс чистою негазованою водою.
Якість продуктів
Спека суттєво впливає на якість продуктів. При недотриманні правил зберігання збільшується небезпека їх вживання.
Особливо важливо бути пильним до таких продуктів, як ковбасні вироби, сире м`ясо та риба, молочні продукти, вершки. Крім того, намагайтеся уникати кур'єрських доставок в цю пору.
Вітаміни
Додавайте до кожного прийому їжі зелень, овочі, листя салату. Вони багаті калієм, кальцієм, вітамінами групи В, С та антиоксидантами. Проте важливо не переїдати.
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Крім цього, розбавте раціон холодними супами. Високоякісний білок знайдете в яйцях, рибі, м`ясі, бобових. На сніданок і обід вони підійдуть ідеально.