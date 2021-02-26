11 неочевидних ознак, що у вас може трапитися зупинка серця

Щороку від захворювань серця помирають приблизно 18 мільйонів людей різного віку. При цьому запобігти ускладненням не так вже й просто. Насамперед це пов'язано з тим, що симптоми, які свідчать про порушення роботи серця, можуть маскуватися під звичайну втому чи грипоподібний стан. Тож, коли бити на сполох та звертатися до лікаря? Розберімося!

Запропонований чек-лист – лише приблизний список симптомів, які можуть вказувати на захворювання серцево-судинної системи. Якщо ви впізнали себе у деяких пунктах – не панікуйте. Виключіть з раціону шкідливі продукти, відмовтеся від шкідливих звичок та спробуйте зайнятися спортом. Ймовірно, ці прості кроки усунуть симптоматику. Профілактика не допомогла? В такому разі негайно зверніться до лікаря.

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Особливо пильними варто бути людям старше 60 років, а також тим, хто перебуває в групі ризику, зокрема пацієнти з ожирінням, діабетом, гіпертонією або високим рівнем холестерину.

Дискомфорт у грудях



Дискомфорт в грудях є передвісником серцевого нападу / Фото Pexels

Саме дискомфорт в грудях є найпоширенішою ознакою проблем з серцем. Хтось відчуває легкий біль, хтось – тиск, інші скаржаться на печіння. Якщо ви час від часу відчуваєте в грудній клітці щось незвичайне, необхідно якомога швидше звернутися до лікаря та отримати направлення на електрокардіограму та УЗД серця.

Інколи саме дискомфорт в грудях є ознакою захворювання судин та передвісником серцевого нападу. Тож краще не зволікати.

Якщо біль сильний і триває довше декількох хвилин, негайно викликайте швидку.

Є і хороші новини: у 80 – 90% випадків біль у грудях не пов'язаний з серцем. Але, якщо ви хочете знати напевно – зверніться до лікаря.

Втрата апетиту, нудота, біль або тяжкість в шлунку

Розлади шлунка можуть проявлятися з багатьох причин і серце тут може бути ні до чого. Але в окремих ситуаціях проблеми з апетитом чи нудота розвиваються через те, що травна система отримує менше крові, ніж зазвичай. А це вже ознака поганої роботи серця.

Якщо ви відчуваєте нудоту без видимих ​​причин, спостерігаєте в себе дискомфорт в грудях та інші симптоми з цього списку – зверніться до лікаря.

Біль, що віддає в ліву руку

Нерви, що йдуть від серця і нерви, що йдуть від лівої руки, посилають сигнали в одну і ту ж область мозку. В результаті мозок не завжди правильно розуміє, що ж саме болить – серце чи кінцівка.

Якщо ви перенапружили руку на тренування чи вдарилися нею – причина болі очевидна. Втім, якщо сильний дискомфорт виникає просто так – це привід звернутися до лікаря.

Американська кардіологічна асоціація рекомендує викликати швидку, якщо раптовий біль в лівій руці посилюється протягом декількох хвилин.

Біль в нижній щелепі

Ще один приклад, коли мозок не може ідентифікувати, що саме стало причиною болю – серце чи зуби. В більшості випадків ситуація зводиться до другого варіанту. Проте, якщо стоматолог запевняє, що у вас немає карієсу, все гаразд з яснами, вас не продувало та не звело щелепу під час жування чи незручного сну, варто перевіритися у кардіолога.

У клінічній практиці зафіксовані випадки, коли людям видаляли зуб за зубом, намагаючись позбавити пацієнтів від болю, який насправді був ознакою серцевих порушень.

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Короткі запаморочення та дезорієнтація в просторі

Є багато причин, здатних викликати запаморочення та слабкість. Вважається, що подібні відчуття виникають через те, що серце не справляється з перекачуванням крові до мозку. А це, своєю чергою, може бути симптомом майбутнього інсульту.

Постійна втома



Організм зменшує кровопостачання кінцівок / Фото Unsplash

Слабке серце не може забезпечити повноцінний кровообіг. Через це органи та тканини починають відчувати дефіцит поживних речовин і кисню. Щоб вижити організм зменшує кровопостачання менш важливих органів насамперед – кінцівок та направляє кров до серця, мозку, легень.

Тож, якщо у вас немає сил сходити в душ, вам важко помити посуд та неймовірно складно піднятися по сходах, ймовірно, вам допоможе не мотиваційна література, а похід до кардіолога.

Набряки ніг

Через порушення кровообігу в кінцівках порушується і лімфоток – виведення рідини з тканин. Найчастіше потерпають ноги. Рідина накопичується під шкірою, що провокує набряки.

Якщо набряклість ніг стала вашою постійною проблемою, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.

Тривалий кашель

У більшості випадків кашель – типовий супутник застуди. Але якщо цей симптом не проходить впродовж кількох тижнів – зверніться до лікаря. Тривалий кашель може вказувати на алергію чи бронхіт, а в деяких випадках – це ще й ознака серцевої недостатності.

Характерною ознакою кашлю, пов'язаного з серцем, є виділення рожевого чи білого слизу.

Невмотивована задишка

Задишка – перша ознака, що в крові мало кисню. Найчастіше причиною стають фізичні навантаження. М'язам для роботи необхідно багато кисню і вони буквально висмоктують його з крові. Щоб компенсувати цю втрату, мозок наказує легеням швидше дихати.

Також до задишки може призводити зайва вага, малорухливий спосіб життя та стрес. Втім, якщо вона з'являється без причин, вам точно пора до кардіолога.

Гучне хропіння

Якщо ви хропете занадто голосно, це може бути ознакою апное – нетривалої зупинки дихання під час сну.

Апное чинить руйнівну дію на серцево-судинну систему. По-перше, воно призводить до гіпоксії серцевого м'яза. По-друге, апное підвищує ризик розвитку гіпертонії (підвищеного кров'яного тиску), яка додатково ускладнює роботу головного органу людини. В результаті перевантажена серцево-судинна система в будь-який момент може дати збій.

Нерегулярне серцебиття

Якщо серце "вистрибує" з грудей без будь-яких особливих причин або воно пропускає удари, це точна ознака, що у вас проблеми. Тому терміново вирушайте до лікаря.