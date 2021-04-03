Поповніть свій організм вітамінами: 3 страви, які ви можете приготувати з мікрозелені

Джерело:24 канал
Весна – пора, коли наш організм потребує поповнити свої запаси вітамінів та корисних речовин. Саме в цьому вам допоможе мікрозелень, з якої можна приготувати корисні та водночас смачні страви.
Мікрозелень перебуває в активній стадії росту, тому в її складі кількість вітамінів, мінералів та інших корисних мікроелементів в кілька разів більша, ніж в зрілій рослині. Саме цей факт сприяє приголомшливій корисності мікрозелені.
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Як пише Zelena Ferma, вживати мікрозелень можна абсолютно по-різному:
У домашніх умовах її можна успішно вирощувати з рослин бобів, злаків, диких трав, а також салатів і домашніх трав. При цьому кожна з них має свій неповторний смак і користь. Як правильно вирощувати мікрозелень вдома, – читайте за посиланням.
Якщо ви виростили великий урожай мікрозелені, то правильне зберігання дозволить використовувати ці молоді паростки по максимуму. Для цього слід максимально акуратно упакувати рослину в пластиковий контейнер або будь-яку іншу ємність, вкриваючи її харчовою плівкою.
Також мікрозелень можна зберігати в холодильнику, не зрізаючи з килимка. Таким чином сповільниться подальший її ріст і зелень може зберігатися до 10 днів.
Вам знадобиться:
Відваріть креветки і розріжте їх навпіл. Моркву і яблуко натріть на крупній тертці, подрібніть волоські горіхи. З’єднайте всі підготовлені інгредієнти і заправте салат бальзамічним оцтом і оливковою олією. Мікрозелень редису викладіть зверху безпосередньо перед подачею.
Салат з креветками і мікрозеленню / Фото vseroste
Необхідні інгредієнти:
Всі ці інгредієнти покладіть у блендер і вимішайте. Пийте смузі без будь-яких підсолоджувачів.
Смузі з мікрозелені / Фото vseroste
Підготуйте:
Всі інгредієнти ретельно вимішайте вручну або за допомогою блендера. Таку пасту можна намастити на тости або крекери. Смачного!