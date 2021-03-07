Щоб уникнути болю в колінах: 3 вправи на розтяжку, які завжди варто робити після пробіжки

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Біг є чудовим тренуванням, але він може також погано вплинути на суглоби, особливо якщо ви не старанно розминаєтеся перед тренуванням і не охолоджуєтесь після. Через це є ймовірність виникнення болю в колінах, який називається синдромом іліотибіальної смуги.