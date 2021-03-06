Як висловити людині свої співпереживання: 4 простих способи від експерта

Коли хтось з наших близьких має певні проблеми, переважно ми намагаємося допомогти вирішити їх, або ж заспокоюємо фразами на кшталт "Все могло бути гірше" і сподіваємося, що від цього їм полегшає.

Насправді цій людині потрібно, щоб її вислухали без зайвих коментарів та суджень. Так каже Гвен І Вонг, засновниця компанії, яка навчає людей співпереживанням. Вона ділиться чотирма кроками, які допоможуть вам максимально підтримати близьких людей.

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Дайте людині зрозуміти, що ви бачите її переживання

Визнайте нещастя іншої людини і дайте зрозуміти, що вам не байдуже до її переживань.

Почніть з простого: "Ти в порядку?" або "Мені здається, що вас щось турбує".

Після того, як вони скажуть вам, що їм важко, ви можете підтримати, на зразок "Я також почувався пригніченим" або "Це теж важкий час для мене".



Покажіть людині, що ви переживаєте за неї / Фото Getty Images

Запитайте: Чи можете ви допомогти мені зрозуміти?

Це навмисне формулювання надсилає повідомлення, що ви не намагаєтесь виправити їхнє життя, ви просто хочете почути більше.

Наприклад, якщо ваш друг скаржиться на те, що він відчуває, як його на роботі не помічають, запитайте: "Чи можеш допомогти мені зрозуміти, чому тобі здається, що інші люди отримують більше визнання, ніж ти? "

Поділіться спостереженнями

Розкажіть їм про свої спостереження, які можуть бути корисними.

До прикладу, своєму другу, якого, як він вважає, не помічають на роботі, ви можете сказати: "Пригадуєш, ти розповідав мені про колегу, яка хвалила тебе перед начальством. Нагадай мені, що вона тоді про тебе сказала?"

Нагадування про позитивні атрибути може допомогти людині, яка почуває себе гіршою за інших.

Запропонуйте альтернативу

Ви можете навести приклад з власного життя, або тих, хто стикався з подібною дилемою. Водночас дайте зрозуміти, що ви на його боці.



Розкажіть про тих, хто вже стикався з подібною проблемою / Фото Getty Images

Опираючись на відповіді та реакції вашого друга, ви можете вирішити, що робити далі – продовжувати розмову чи змінювати тему. Тільки обов’язково зв’яжіться з ним в інший час, щоб він зрозумів, що ваш інтерес був щирим, і ви насправді слухали його, а не просто кивали головою.