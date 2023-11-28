5 найбільш здорових видів алкоголю: рейтинг дієтолога

Якщо ви хочете доповнити зимові святкування алкоголем, проте не хочете страждати від похмілля, вам потрібно підібрати такі напої, які не викличуть неприємних симптомів згодом.

Звісно, слова "здоровий" та "алкоголь" нечасто доводиться бачити разом, адже вважається, що алкогольні напої не можуть дати вашому організму жодної користі. Та дієтологиня Крістіна Манян переконана, що помірне вживання алкоголю може бути веселою та смачною складовою здорового способу життя.

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Червоне вино

Вам, скоріше за все, вже доводилося чути про те, що у червоному вині є поліфенол ресвератрол. Ця рослинна сполука, яка здебільшого міститься у шкірці винограду, може надати чимало переваг для здоров'я, адже є потужним антиоксидантом.

Вона може допомогти зменшити запалення в організмі та допомогти у профілактиці і гострих, і хронічних захворювань. Та це не означає, що червоне вино допомагає запобігти захворюванням, проти ви все ж отримуєте корисний антиоксидант під час споживання вина.

Світле пиво

Виявляється, світле пиво більш здорове за темне, адже воно є більш важким. Натомість у світлому пиві міститься менше вуглеводів. І, так, вуглеводи насправді корисні і мають бути присутні у раціоні, проте варто обирати складні вуглеводи, наповнені клітковиною, щоб отримати поживну користь – а у темному пиві ви не знайдете багато корисних речовин.

Натомість у світлому пиві є менше калорій у рафінованих вуглеводах, і ваш організм легше засвоїть їх.

Органічне вино та лікер

Якщо ви обираєте вино чи лікер, дуже важливо, щоб ці продукти були органічними – тобто ягоди, з яких воно зроблено, мають бути вирощені без додавання пестицидів та інших речовин. Та окрім хімікатів, що використовують для вирощування винограду, до неорганічних вин часто додають і інші консерівнти під час процесу виробництва.



Органічні вина не містять пестицидів / Фото Pexels

Тож найкраще обрати меншу виноробню, або таку, що позиціонує себе як органічну.

Кривава Мері

У цілому спектрі алкогольних напоїв Кривава Мері вирізняється тим, що не містить дуже багато доданого цукру. Зазвичай у неї додають тільки томатний сік, у якому міститься дуже мало цукру, а також хрін та чорний перець, які також можуть бути корисними для здоров'я, адже містять вітаміни, мінерали та рослинні сполуки.

Сухі вина

Сухі вина бродять протягом довшого часу, ніж солодкі, а це означає, що дріжджі мають більше часу для споживання цукру з винограду. І в результаті виходить, що напій має низький рівень цукру, що можна визначити з його смаку.

З цим напоєм ви не отримаєте надто великої кількості доданого цукру, а саме він є чи не найбільш шкідливою добавкою до їжі.